Ny BT-podkast forteller historiene bak nyhetene

I den nye BT-podkasten «Hva skjedde?» kommer du tett på mennesker.

Finn den nye BT-podkasten «Hva skjedde?» i din podkast-app. Foto: BT

Bodil Garvik Journalist i BT

Publisert For mindre enn 1 time siden

BT-podkasten «Hva skjedde?», som har premiere mandag, tar sikte på å gi lytteren historiene bak nyhetene, fortalt av dem som var der da det skjedde.

Hver mandag og onsdag kommer to episoder som er åpne for alle. I tillegg kommer det månedlige episoder som er eksklusive for abonnenter.

I de åpne episodene skal programlederne Rune Christophersen og Anna Magnus ta for seg historier bak nyhetene.

– Det oppleves veldig nært å få høre stemmene til dem som står midt oppi hendelsene. Vi håper at folk skal bli opplyste og engasjerte, sier Magnus.

Den første av disse episodene handler om helikopterulykken på Turøy for fem år siden, og det er en av de første brannmennene som kom på ulykkesstedet som forteller om sine opplevelser.

Rune Christophersen (til v.) og Anna Magnus (til h.) er programledere for de åpne episodene. Kjersti Mjør (i midten) er programleder for episodene forbeholdt abonnenter. Foto: Tuva Åserud

Dypdykk hver måned

Onsdag slippes en episode der vi vil treffe en kvinne som midt i pandemien har fått en kreftdiagnose, og som må velge mellom vaksine og cellegiftbehandling.

Tar hun vaksine og får bivirkninger, kan hun måtte utsette kreftbehandlingen.

– Felles er at vi har førstehåndskilder. Dette er to episoder som viser spennet i det vi vil lage, sier Eivind Fiskerud, utviklingsredaktør i BT.

Mulighetene er mange, fastslår han.

– Vi vil lage episoder som er tett på nyhetsbildet, men også hente opp eldre saker som blir aktualiserte igjen.

I de månedlige episodene er Kjersti Mjør programleder, mens Tonje Aursland bidrar til journalistisk utvikling.

Disse episodene blir lengre enn de åpne, og her er det rom for å dykke dypere ned i historiene.

Anna Ofstad og Henrik Svanevik er produsenter for podkasten. Foto: Tuva Åserud

Vil ha tips

Produsentene for den nye BT-podden er Henrik Svanevik og Anna Ofstad.

Ofstad vet godt at det allerede er mange bra podder der ute å konkurrere med.

– Utfordringen er å klare å skille seg godt nok ut blant det enorme, gode tilbudet som finnes der ute. Vi vil skille oss ut ved å være tettest mulig på menneskene.

Ofstad vil gjerne ha tips om historier som kan tas opp i podden.

– Vi er veldig interesserte i at folk tar kontakt med oss, sier hun.

Utviklingsredaktør Eivind Fiskerud er fornøyd med å få sjøsette den nye BT-podden «Hva skjedde?».

– Vi har de ukentlige poddene «Ballspark» og «Nokon må gå», og med denne nye podden kompletterer vi porteføljen vår.

Har du tips til en historie som kan fortelles i «Hva skjedde?». Send mail til hvaskjedde@bt.no.

Teamet bak podkasten trenger dine historier. Foto: Tuva Åserud