Lytt til første episode av Republikken.

Fredag er det verdenspremiere på den nye podkasten Republikken. Vi har med oss forfatter og musiker, Pedro Carmona-Alvarez og trommeslager i Razika, Embla Karidotter.

I denne aller første podkasten snakker vi om bergensutgaven av The Beatles’ «The White Album», som bandet til Carmona-Alvarez, Moonpedro And The Goldfish fremfører på Victoria 18. januar, Razikas siste konsert i Bergen 19. januar og om byens nye konsertscene, som åpner neste uke.

Lytt her:

Podkasten er laget av kulturredaksjonen i Bergens Tidende. Programleder er kulturjournalist Kjetil Ullebø, og han har med seg nyhetsleder for kultur i BT, Guro Bergesen.

Produsent er Henrik Svanevik.

I starten av episoden hører du «Ka Som Skjer» av Fjorden Baby. Underveis hører du «Blackbird» av Moonpedro And The Goldfish, og til slutt hører du den nye låten «Unnskyld» av Maria Træbakken.

Abonner på podkasten via iTunes, Spotify eller søk den opp i din podkast-app. Neste episode av Republikken kommer om 14 dager.