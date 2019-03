Dra på en konsert med et kor som har alliert seg med en rapper, delta på et kunsttrykkverksted eller opplev åttitalspopen på ny.

KONSERT: Mozart remix

Paul S. Amundsen

Hva: Requiem og rapkonsert

Når: Søndag kl. 18.

Hvor: Fridalen kirke

Hvorfor: Fridalen kirkes guttekor består av over 40 sangglade gutter fra store deler av Bergen, som i fjor klarte å bevise at klassisk musikk og hip hop kan fungere på samme scene. Førstkommende søndag gjentar de fjorårets suksess.

På konserten får du en sammensetning av Mozart og rap. Koret vil fremføre hele Mozarts requiem med solister og orkester, men har i tillegg alliert seg med rapperen Selim Mutic, også kalt «Action the man». Sammen vil de blande de to svært ulike musikkuttrykkene. Med andre ord: en musikkopplevelse av de sjeldne.

Marita Ramsvik

KONSERT: Få med deg denne svenske rapperen

Adam Falk

Hva: Konsert med Silvana Imam

Hvor: USF Verftet

Når: Lørdag 16. mars

Hvorfor: Fikk du ikke ut all aggressivitet på kvinnedagen? Da kan en konsert med rapperen som vil knuse patriarkatet være noe for deg. Silvana Imam har de siste årene gjort seg bemerket med sine feministiske og antirasistiske raptekster. Konserten er en del av hennes turne i forbindelse med hennes nye album, «Herlig Moder».

Imam leverer hardtslående tekster om rasisme, homofobi og patriarkatet. Hun er også blitt berømmet for hennes energiske sceneopptredener, hvor hun med masse attitude presenterer låtene som på mange måter er hennes egen historie om det å være en lesbisk innvandrer i Sverige.

Sigrid Gausen

KONSERT: Lokale antihelter

FOTO: ØYVIND HALSØY / PRESSEFOTO

Hva: Chain Wallet

Hvor: Landmark

Når: Fredag 15. mars kl. 21.

Hvorfor: Hovedpersonen på Chain Wallets nye plate, ifølge presseskrivet, har beveget seg fra en personlig krise til et åndelig limbo. Bandet, på sin side, har gått baklengs gjennom inspirasjonskildene og kommet enda nærmere åttitallets synthpop og melodiøse sørgmodighet.

Hva betyr det for oss lyttere? Vel, i tillegg til elegansen og de fengende refrengene, fungerer bergensbandet i stadig større grad som bruksmusikk for folk som trenger å lukke øynene og tylle seg inn i fløyel. De personlige krisene kan man legge igjen i garderoben, velkommen til åndelig limbo!

Erik Fossen

KUNST: «Woodcuts»

Helen Frankenthaler, Radius, 1993. Nine-color woodcut © 2019 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / BONO / Tyler Graphic Ltd., Mount Kisco, NY

Kva: Kunstutstilling for studentar og flyktningar

Kor: Kode

Når: Torsdag 14. mars kl. 17:30

Kvifor: Kode og Hello – Studentersamfunnet inviterer til gratis verkstad og framsyning av Helen Frankenthalers utstilling «Woodcuts: Prints and Proofs». Frankenthaler gjekk bort i 2011 og var ein av dei største amerikanske kunstnarane på 1900-talet, spesielt kjent for tresnitteknikken.

Studentar og flyktningar er invitert til ei privat framsyning med formidlar Solveig Sandvik og kunstnar Åsne Eldøy, før dei mot slutten av kvelden får delta på trykkeverkstad. Utsillinga er også open for andre i Kode 4 fram til 21. april.

Vilde Midtbø Ulsten

FILM: Verdens vakreste skrekk

Hva: «The Shining» / «Ondskapens hotell»

Hvor: Cinemateket USF

Når: Torsdag 14.3 kl. 20 og søndag 17.3. kl. 19.

Hvorfor: Her kommer filmen som gav 1980-tallet hakeslepp og langvarige traumer på samme tid. Stanley Kubricks mesterverk fra 1980 løftet skrekkfilmsjangeren til en helt ny visuell dimensjon, med isnende gode Jack Nicholson i hovedrollen.

Kubrick var en perfeksjonist. «The Shining» oser av kompromissløse kamerautsnitt og elegante overganger mellom det normale og forfatter Jack Torrances (Nicholson) hallusinerende og voksende morderiske galskap. Som foregår på et høyfjellshotell, langt uti ødemarken i den kalde vinteren. Krypende, grøssende, magisk og storslått. Påsken blir neppe den samme igjen.

Frode Bjerkestrand