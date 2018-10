Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

UTSTILLING: Banksy i Bergen

BENOIT TESSIER / X02011

Hva: Banksy-utstilling

Hvor: Galleri GEO, Olav Kyrres gate 43

Når: Lørdag 3. november kl. 10–17.

Hvorfor: Av alle mennesker som noen gang har rablet på en vegg, er det Banksy som har strukket sjangeren lengst. På 20 år har han gått fra å være en ukjent britisk graffitimaler til å være et internasjonalt kulturfenomen. Husvegger og spraybokser er gradvis byttet ut med film, kunstauksjoner og sofistikerte stunt, men humoren og evnen til å forbause er den samme. Kritikerne vil hevde at han for lengst har solgt seg til kommersialismen, mens andre kan mene at uttrykket Banksy rendyrket har blitt utvannet av mindre talentfulle kopister, som Bergens egen Dolk.

Mange bergensere oppdaget Banksy relativt tidlig, som følge av hans sagnomsuste besøk for 17 år siden. Nå går for flere av byens samlere sammen om den første Banksy-utstillingen i Bergen noen gang. Verkene han etterlot seg i 2000 blir dessverre ikke å se, til gjengjeld kan man både se noen av hans mest kjente trykk og høre historien om den gang han dro ut i bergensnatten med sprayboks og sjablonger i sekken.

NB! Utstillingen varer bare syv timer.

Erik Fossen

FESTIVAL: Dykk ned i elektronikaen

Bjørn Erik Larsen

Hva: Ekkofestivalen

Hvor: Østre

Når: Er i gang, varer til og med lørdag.

Hvorfor: Denne uken er Østre fylt til randen med noe av det mest interessante man finner i den elektroniske musikkens verden. Det kanskje mest kjente navnet for alle som ikke er så bevandret i alle den elektroniske musikkens kriker og kroker, er antakelig bergenseren Vilde Tuv. Hun står bak bestillingsverket til årets festival, som du kunne lese om i BT tidligere i uken.

Men det finnes mye annet spennende på programmet. På lørdag kan du for eksempel sjekke ut den tunisiske artisten Deena Abdelwahed, som mikser elementer fra hennes egen arabiske bakgrunn, med blant annet klassisk elektro. Seinere samme kveld, eller natt får vi vel si, spiller den russiske DJ-en Inga Mauer techno. Hun holder på helt til stengetid, som for anledningen ikke er før klokken fem om morgenen.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Rock and roll på Bryggen

Marte Rognerud (arkiv)

Hva: The Posies

Hvor: Madam Felle

Når: Fredag 2. november.

Hvorfor: Ken Stringfellow er blitt litt av en bergensvenn. Sist hjalp han til på Calle Hamres kommende solodebut. Vi så ham også på scenen med vennene i R.E.M. på Koengen i 2008.

Men til helgen er det tilbake til røttene. Bandet han startet med Jon Auer i Seattle i 1988, The Posies, var et av de banebrytende powerpop-bandene i USA og fikk etter hvert en stor fanskare i Europa.

30-årsjubileet markeres med å gjenforene originalbesetningen fra bandets mest klassiske album, «Frosting on the Beater» (93). Nettopp denne troppen inntar Bryggen og Madam Felle fredag.

– The Posies har veldig dedikerte fans. Derfor kunne vi gjøre to USA-turneer og to Europaturneer i 2016. Vi skal også gi ut de gamle albumene på nytt, sa Stringfellow til BT i fjor.

Forvent gitartunge og energidrevne poplåter fra en innholdsrik karriere. Kanskje blir du «Flavor of the Month»?

Frank Johnsen

MESSE: Bøker som kunst

Bergen Art Book Fair

Kva: Bergen Art Book Fair

Kvar: Bergen Kunsthall og Landmark

Når: Torsdag 1. november til sundag 4. november.

Kvifor: Bøker er ikkje berre bøker du kan kjøpa i butikken. Bøker er ikkje berre biografi frå nyforelska eks-fiskeriminister eller krim frå krimtoppane.

Bøker er òg bøker frå dei som ikkje er på store forlag. Dei som lagar teikneseriar, fanziner, skriv poesi eller kunstnarnoveller, og legg det ut for sal i små opplag.

Slik småskalaproduksjon er vanskeleg å få tak i. Difor kjem over 50 bok-utstillarar frå heile verda til Bergen Art Book Fair for å visa seg fram.

Ja, heilt frå Sør-Korea kjem det folk.

Kunstnarbøkene kjem frå illustratørar, forfattarar, designarar, små forlag, og alt mogeleg imellom.

Opplegget er sært og spennande og artig på same tid.

Her kan du få tak på handlaga bøker i få eksemplar, for dette er noko som folk driv og samlar på.

Du kan samanlikna det med grafiske trykk, til dømes, men det er billegare fordi bokformatet er billegare.

Festivalen i Bergen er internasjonal og har heldt det gåande sidan 2013.

Torsdag er det seminar, før opningskvelden tek til fredag. Og så er det bokmesse laurdag og sundag.

Guro Valland

VM: Ost til folket

Ørjan Deisz

Hva: Oste-VM 2018

Hvor: Grieghallen

Når: 2. og 3. november

Hvorfor: Denne helgen kommer det et nytt VM til Bergen. Sist det var verdensmesterskap i Bergen, var det i sykling. Mange husker nok hvordan det gikk. Folkefest da det sto på, økonomisk kaos i ettertid. Dette er jo på ingen måte sikkert, men jeg tør likevel påstå at sannsynligheten for at Oste-VM vil få et like omdiskutert etterspill er relativt liten.

Med det sagt, så er det jo også spenning knyttet til kåringen av verdens beste ost. Fredag skal mer enn 30000 oster fra hele verden til Grieghallen, der de skal bedømmes av 230 internasjonale ostedommere. Fredag kveld blir verdens beste ost kåret. På lørdag arrangeres det guidede «osteturer» inne i Grieghallen, der man kan oppleve det store ostebordet.

Det er kanskje ok å forberede seg på en del spennende duftopplevelser. Måtte den beste ost vinne!

Guro H. Bergesen