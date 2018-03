Det blir iskaldt til helga – men her er nokre fine ting du kan gjere for å halde varmen.

KONSERT: Notorisk skurk kjem til Bergen

Mariam Butt, NTB scanpix

Kva: King Skurk One-konsert.

Kor: Hulen.

Når: Fredag 21.00.

Kvifor: Halve musikkbyen Bergen reiser til Oslo på grunn av bransjefestivalen Bylarm denne veka, men heldigvis får vi minst ein bra konsert her i Bergen også. King Skurk One har vore ein av dei mest underhaldande rapparane i Noreg sidan han slapp «5 Cheese EP» i 2015, som førte til at heile Bergens NMG/G-huset tok han om bord som sin første Oslo-artist. Mange kjenner han nok aller best for «Bængshot» med Linda Vidala – låta som kostet han jobben sin i barnevernet på grunn av tekstar om narkotikabruk, og spetakkel fordi fleire meinte den var alt for grov for tenåringsøyrene som lyttar til NRK P3.

Men King Skurk One har mykje meir å by på – «Lættis Penger», «Sånn som meg» og «Dum Je$us» er fine høgdepunkt i Skurk One-katalogen. Tekstuniverset er kanskje ikkje så originalt der heller, for han er som oftast trufast til dei klassiske rapklisjéane pengar, damer, dop og politiet. Det som er King Skurk One sitt største ess i ermet er ein god sans for humor, noko som alltid er eit godt kort å ha på hand i Bergen.

Ingvild Nave

MAT OG MUSIKK: Et reker og dans

Arkiv

Kva: Etepub.

Kor: Landmark.

Når: Fredag 18.00.

Kvifor: Skaldyra er veldig gode i februar, på grunn av dei lave temperaturane i vatnet. Det har sjølvsagt kokkane på Landmark god oversikt over, og på fredag diskar dei opp eit etegilde rett frå djupet (nærare bestemt mellom 100 og 700 meter under havoverflata, der rekene bur). Men, det er sjølvsagt ikkje berre reker på menyen.

Etter eit digert rekemåltid kan du nemlig lene deg tilbake og nyte musikken frå dei to damene i DJ-duoen Utsikten, som speler mykje RnB og hiphop. Landmark har eigentleg berre matservering på dagen, men etepubbane ser ut til å ha slått bra an. Konseptet er enkelt – dei dagane det er mogeleg å ha servering på kveldstid, finn gjengen på kjøkenet ut kva dei vil lage, slenger ut eit event på Facebook og set grytene på kok. Så langt har dei servert alt i frå kyllingvingar, taco og lutefisk til folket.

Ingvild Nave

KONSERT/KLUBB: Fest som om det er 1922

FILMWEB

Hva: «Helhus: The Great Gatsby» – debatt, konsert og klubb.

Hvor: Kvarteret.

Når: Lørdag, 21.00.

Hvorfor: «And I like large parties. They're so intimate. At small parties there isn't any privacy», sier rollefiguren Jordan Baker i «The Great Gatsby». Det er ett av mange kjente sitater fra F. Scott Fitzgeralds klassiske roman fra 1925, skrevet noen år før hele den amerikanske økonomien gikk ad undas. Og det er mye som tyder på at arrangementet «Helhus: The Great Gatsby» kommer til å bli en fest etter Jordan Bakers smak: stor og intim.

Kvelden begynner i det akademiske hjørnet. Kvarteret arrangerer akademisk vorspiel med forfatter og mafiaekspert John Dickie, som vil svare på hvorfor 1920-tallet var tiåret da mafiaen virkelig vokste seg stor i USA. Senere blir det storbandkonsert med Blæst og DJs – alt med den riktige tidskoloritten.

Og hvis ikke du rekker å lese romanen «The Great Gatsby» før helgen er her, kan du alltids se Baz Luhrmanns elleville og underholdende filmatisering fra 2012. Den er en fest i seg selv.

Kjetil K. Ullebø