Jeff Pedersen trodde hans siste time var kommet da en 700 kilo tung scene løsnet fra veggen og falt over ham på søndag. To dager senere var regissøren tilbake på jobb hos Sogn og Fjordane teater.

Pedersen er regissør og skuespiller ved Sogn og Fjordane teater, og ble søndag utsatt for en alvorlig ulykke som fort kunne kostet ham livet.

Saken ble først omtalt i avisen Firda.

– Det var en veggmontert scene på ca 700 kilo som løsnet og traff meg. Jeg prøvde å ta i mot, men skjønte fort at den var veldig tung og at det var håpløst å komme seg unna, forteller Pedersen.

– Sikker på jeg kom til å dø

Han presiserer at han ikke var på jobb for Sogn og Fjordane teater da ulykken skjedde.

I de dramatiske minuttene gikk det mange tunge tanker gjennom hodet.

– Jeg skrek av smerte og var hundre prosent sikker på at jeg kom til å dø. Jeg tenkte på døtrene mine, og at de er sterke og selvstendige nok til å klare seg uten meg, sier Pedersen.

ODDLEIV APNESETH

Kom fra det med brudd

Heldigvis kom det raskt folk til som hjalp med å løfte scenen vekk. Vel en halvtime senere kom ambulansen, som i hui og hast fraktet regissøren til sykehuset i Førde. Underveis ble han gitt morfin intravenøst for å dempe de store smertene.

– På sykehuset var de opptatt av å finne ut om det var nerveskader. Etter røntgen- og CT undersøkelser kunne legene slå fast at det var snakk om to kompresjonsbrudd. Det var fantastiske nyheter, selv om det gjorde vondt, sier 39-åringen.

Amerikaneren har bodd i Norge siden 2011, og jobber for tiden med teaterprosjektet «Nasjonal prøve» i samarbeid med dramaelever fra Firda videregående skole. Teaterstykket handler om frykten for skoleskytinger og er skrevet av Maria Trytri Vennerød.

Glemmer smertene

Denne uken øver dramaelevene for første gang sammen med profesjonelle skuespillere. Regissøren var derfor fast bestemt på å komme tilbake på jobb som fort som mulig.

– Jeg hadde allerede mistet noen dager, og gikk inn et slags problemløsnings-modus. Jeg har akseptert situasjonen og har veldig lyst å konsentrere meg om jobben og dette stykket. Det fine med kunsten er at det krever så mye fokus, og da glemmer jeg at det gjør vondt, sier Pedersen.

Pedersen erkjenner at det det har vært forskjellige reaksjoner på at han var tilbake på jobb så kort tid etter ulykken.

– Det er ikke alle som forstår det, men noen blir også rørte. Selv blir jeg veldig takknemlig når jeg opplever å bli satt pris på, sier den arbeidsglade instruktøren.

ODDLEIV APNESETH

Ikke presset tilbake

Informasjonsansvarlig ved Sogn og Fjordane teater, Lene Grande, understreker at teateret på ingen måte har presset Pedersen til å komme fort tilbake.

– Han har hatt dialog med lege og fysioterepeaut, og har selv bestemt at han vil komme på jobb så kort tid etter ulykken. Men det var kjekt å se ham i aksjon fra sykesengen i dag, han var «på», sier Grande.

Teaterstrykket «Nasjonal prøve» har premiere på Sogn og Fjordane teater 2. november. Utover høsten skal også dramaelevene fra Firda Vgs ut på en tre uker lang turné i Nordfjord-området med samme stykke.

– Tilbakemeldingen vi har fått er at de har hatt det veldig kjekt, og at de var glade for å få Jeff tilbake, sier Grande.