Bergens Tidende har publisert flere litteraturkritikker hvor anmelderen har kopiert passasjer fra andre anmeldere, og brukt dem i sine egne tekster.

BT har denne uken avdekket flere tilfeller hvor anmelderen, Silje Stavrum Norevik, i større eller mindre grad har hentet passasjer fra andre. Alle tilfellene stammer fra 2017. Vi vil nå gå gjennom artikkelhistorien, for å finne ut om flere artikler er utsatt for samme behandling. Artikler der kopierte passasjer finnes, vil bli slettet fra bt.no og fra våre arkiver. Til nå har vi slettet fem artikler.

Samarbeidet med anmelderen er avsluttet.

Bergens Tidende ser alvorlig på det som nå er avdekket. Troverdighet og integritet er grunnsteiner i journalistikken, og ingen skal være i tvil om at BT tar sitt publisistiske ansvar på alvor. Det vi publiserer på våre plattformer skal være sannferdig. Alle som skriver for BT skal respektere gjeldende regler for journalistikk og lover om åndsverk og ytringer. Vår troverdighet er tuftet på disse innretningene, som skal sikre tillit, og i sin tur legge grunn for åpen debatt og et velfungerende demokrati.

Kritikerrollen er spesiell, fordi den er en av få sjangre der mediene analyserer og gir uttrykk for meninger om bestemte kulturprodukter. Fullmakten til å mene noe i BTs spalter er romslig, og det skal den være. Desto viktigere er det at anmeldere har respekt for åndsverket, og verner om sin egen og BTs integritet i enhver sammenheng.

Dette har ikke skjedd i tilfellene som nå er avdekket. Artiklene som inneholder passasjer fra andres tekster, skulle ikke vært publisert i Bergens Tidende. Jeg beklager overfor kritikere som er kopiert. Jeg vil også beklage overfor leserne at vi har publisert artikler som ikke holder den standard vi forventer av oss selv.

Vi takker Silje Stavrum Norevik for samarbeidet, og ber samtidig om at det tas hensyn til at dette også er en vanskelig situasjon for henne.