Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

FESTIVAL: Jazz for de minste

Vegar Valde

Hva: Bajazz.

Hvor: Cornerteateret.

Når: 2. og 3. september.

Hvorfor: Få ting er mer sjarmerende enn å se barn danse. Det er fremdeles evigheter til de skal begynne å bekymre seg for hvordan de egentlig tar seg ut på dansegulvet, om de treffer på rytmen, og hvordan de skal te seg når sangen brått tar slutt midt i et dansetrinn.

De to siste årene har Bajazz-festivalen holdt til på Østre i Skostredet, men i år er festivalen flyttet til Møhlenpris. Over to dager skal foreldre med barn mellom null og ti år innta Cornerteateret for å danse og hoie til blant andre bergenske Miss Tati. I år har festivalen også et eget bestillingsverk, laget av duoen Crab is Crap, som er kalt «Hysj».

Slipp barna ut i dansen. Det har de godt av.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Få med deg Bergens beste liveband

Odin Jæger

Hva: 9 grader nord-konsert (Fliflet og Hamre varmer opp).

Hvor: Kvarteret.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Bergensbandet 9 grader nord gjør et eller annet mystisk med publikum hver gang de har konsert. De får alle til å smile. Måpe. De får folk til å lure på hva som har truffet dem. Det ser ut til å skje uansett om de spiller for et blasert Bylarm-publikum i Oslo, på gatefest på Dragefjellet eller i selveste Håkonshallen under Bergenfest.

Bandnavnet 9 grader nord viser til byen Jaffina i Sri Lanka, som ligger ni grader nord for ekvator, og er stedet to av bandmedlemmene stammer fra. Med instrumenter som bambusfløyte og cajon, blandet med vanlig kassegitar og perkusjon, har de skapt en helt egen stil: En god blanding av folkemusikk og pop, som fremføres i et tempo som gir det hele en nesten punkete følelse.

Nivået på musikerne er skyhøyt, noe som er med på å gjøre 9 grader nord til en av byens beste live-opplevelser for tiden.

Kjetil K. Ullebø

TV: Ta et dypdykk i David Lynch

filmweb

Hva: Foredrag og samtale ved Emilio Sanhueza og Aksel Kielland.

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 19.00.

Hvorfor: Straks dukker siste episode av «Twin Peaks: The Return» opp på en skjerm nær deg. For min del er det to ting å si om den nye sesongen av Twin Peaks: 1) Det er veldig bra. 2) Jeg skjønner ingenting.

«Twin Peaks: The Return» er mer en tyve timer lang eksperimentell film, enn en episodisk fortalt TV-serie. Mannen bak Twin Peaks-universet, David Lynch, har altså igjen gjort noe nytt og uventet. Lynch har en lang og interessant karriere bak seg, og det er nettopp han som er tema for den første utgaven av «TV-teket». Den nye arrangementserien vil løfte frem den delen av filmhistorien som lenge har vært ignorert – nemlig den som har utspilt seg på TV-skjermen.

Og kanskje kan TV-teket forklare hva det i alle dager er som foregår i «Twin Peaks: The Return»?

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Endelig mer svensk rap til Bergen

Luger

Hva: Jireel-konsert.

Hvor: Klubb Kok.

Når: Fredag 23.00.

Hvorfor: Sverige har pøst ute gode rapmusikere de siste årene, men ganske få av dem har vært å se på scenene i Bergen. Jireel er derfor et kjærkomment tilskudd til helgens konsertmeny. Konserten markerer også et lite generasjonsskifte. I årevis har «gamleguttene» i A-laget invitert artister til å spille på byens mest sentrale rapscene, men nå tar neste generasjon over stafettpinnen. Dette er den første konserten der Dårlig Vane står for invitasjonen.

Jireel er bare 17 år, men allerede godt i gang. Han kommer fra bydelen Rågsved i Stockholm, samme bydel som punkbandet Ebba Grön kom fra på slutten av 70-tallet. Både musikken og tematikken er selvsagt helt forskjellig, men begge forteller på sin måte om livet i forstaden – med 40 års mellomrom. Sverige har også en større katalog av kvinnelige rappere enn vi har klart å få opp, så ønskelisten til jul må vel være at flere av dem også kommer vestover.

Ingvild Nave

FESTIVAL: Smak på Vestlandet

Rune Sævig

Hva: Bergen matfestival.

Hvor: Koengen.

Når: Fredag til søndag.

Hvorfor: Over hele Vestlandet har bøndene høstet bær, frukt og grønnsaker i august. Her er en mulighet til å få litt bedre oversikt over råvarene landsdelen vår har å by på. Lokalmatprodusenter fra hele regionen kommer til Bergen i helgen for å vise frem varene. Ost, kjøtt, sjømat, grønnsaker og honning er bare noe av varene.

Flere av byens beste kokker vil også delta, noe som kan sørge for både inspirasjon og mat i magen. Alle havner på et eller annet tidspunkt i en situasjon der de ønsker å imponere på kjøkkenet. På matfestivalen kan du endelig lære å filetere fisken korrekt, vite hva du skal gjøre med tang eller hvordan du skal velge vin til neste kalas.

Ingvild Nave