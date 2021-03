Ukjent Gude-maleri dukket opp

Maleriet med motiv fra Balestrand har vært hos en Oslo-familie siden 1930-tallet. Nå skal det selges.

«Norwegische Landschaft» malt av Hans Fredrik Gude (1825–1903) er på auksjon hos Blomqvist. Det måler 102x127 cm, pluss ramme.

Bodil Garvik Journalist i BT

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Maleriet «Norwegische Landschaft» av Hans Fredrik Gude fra 1848 med motiv fra Vestlandet er et av toppnumrene på auksjonshuset Blomqvists kunstauksjon «Vinterens Høydepunkter» 23. mars.

Maleriet har ifølge Blomqvist antakelig ikke vært vist offentlig siden 1848, og i auksjonshuset betegnes det som sensasjon når det nå kommer frem igjen.

Det dreier seg om et verk malt samme år som Gude sammen med Adolph Tidemand fullførte nasjonalikonet «Brudeferd i Hardanger».

«Norwegische Landschaft» har motiv fra Balestrand ved Sognefjorden. Gården på bildet skal ligge nøyaktig der Kviknes Hotel nå ligger.

Auksjonshuset har prisvurdert «Norwegische Landschaft» til mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

– Men vi håper selvsagt å få mer. Vi merker at det er god interesse for bildet. Siden Gude oppholdt seg mye i Tyskland, har verkene hans et tysk marked, sier Andrea Forsberg, kommunikasjonssjef hos Blomqvist.

At «Norwegische Landschaft» ikke har vært vist offentlig på så lenge, skyldes at bildet har vært i privat eie. Først hos en tysk samler som kjøpte det da ble stilt ut i Düsseldorf i 1848, så hos en familie i Oslo som kjøpte det på 1930-tallet.

Nå skjer det et generasjonsskifte i denne Oslo-familien, og arvingene vil selge maleriet fra boet. Slik har maleriet gått under radaren, tror Andrea Forsberg.

– Det er ikke alltid man fanger opp det som er i privat eie, sier hun.

Katalogen hos Blomkvists auksjon inneholder til sammen 60 norske og internasjonale kunstverk fra 1840 til i dag.

Auksjonen avholdes uten publikum i salen. I stedet kan man by via nettet, telefon eller ved forhåndsbud.

Publisert Publisert: 18. mars 2021 11:06