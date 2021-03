En perfekt popkornfilm

Har du sett det meste av skrekkfilm? I så fall byr «Prosjekt Z» på en underholdende reprise i leken innpakning.

Dennis Storhøi i rollen som «Dennis Storhøi» som sliter litt med å få dreis på rollen som Mor Monsen. Foto: SF Studios

Zombier. Knirkende dører. Gamle, hjemsøkte hus. Mystiske vesener. Found footage. Henrik Martin Dahlsbakken har stukket neven dypt ned i skrekkfilmsjangerens grundig nedslitte verktøykasse og trukket opp omtrent hver eneste trope og klisje – for så å sette dem sammen i en leken og dryppende ironisk film der metanivåene filtrer seg inn i hverandre og nikkene til gamle skrekk-klassikere er så mange at nakken nesten går ut av ledd. Resultatet er at jeg ler mye mer enn jeg skvetter. Det er også hensikten, vil jeg tro.

Jonis Josef og Vebjørn Enger som Leon og Felix, her på en tur de ikke burde tatt ut i skogen. Foto: SF Studios

Subsjangeren found footage – etterlatt filmmateriale – oppsto i 1980 med italienske «Cannibal Holocaust», men fikk sitt kommersielle gjennombrudd med «Blair Witch Project» (1999). Det resulterte bl.a. i filmer som «Paranormal Activity» (2007) og «Cloverfield» (2008). Grepet gikk fort fra å oppleves nytt og friskt til å kjennes oppbrukt. Men at Dahlsbakken nå henter det frem, er helt fint. Det kler en film så bevisst gjennomsyret av utbrukte virkemidler og klisjeer.

Iben Akerli spiller både en selvforelsket utgave av seg selv, og hovedrollen som Rebecca i zombiefilmen hun medvirker i. Foto: SF Studios

Det etterlatte materialet skriver seg her fra en gruppe filmskolestudenter som drar til et gammelt hus i den norske fjellheimen for å spille inn zombiefilm. Samtidig lages en bakomfilm, der regissør Julie (Eili Harboe) blant annet formidler sine luftig-pretensiøse visjoner for filmen. Iben Akerlie spiller både hovedrollen i zombiefilmen, og en selvforelsket utgave av seg selv. Dennis Storhøi har en herlig birolle som zombien Mor Monsen og som Dennis Storhøi i pompøs versjon. Også Alexandra Gjerpen, Arthur Berning og Ole Christian «Olec» Ertvaag bidrar med vittige dobbeltroller.

Dennis Storhøi skal ikke bare spille zombie i studentfilmen, han skal også selge inn seg selv for å få rollen som amerikansk krigshelt i en kommende Netflix-serie. Foto: SF Studios

Det gir et nydelig dobbeltblikk på så vel skrekksjangeren som situasjonen på et filmsett. Hva det første angår, drar Dahlsbakken sjangerens irritasjonsmomenter akkurat det lille hakket videre. Skummelt hus, dritskummel kjeller der ikke et normalt menneske i verden ville satt sine ben? Ok, inn med hovedrolleinnehaveren. Rundt i hele det forferdelige interiøret med henne. Hva det andre angår, ser han på komplikasjonene som kan oppstå på settet – og all selvhøytideligheten – med stor humor.

Arthur Berning i karakter som Thomas, Rebeccas kjæreste i filmen. Foto: SF Studios

Hva angår Dahlsbakken selv, har jeg tidligere karakterisert ham som en interessant skikkelse i norsk filmflora. Den karakteristikken står seg. Selvlært i faget, i rollene som både produsent, manusforfatter og regissør, og med broren Oskar som fotograf, har han utforsket den ene filmsjangeren etter den andre, i imponerende fart og mengde, og med vekslende resultat. Fjorårets «Gledelig jul» står som hans beste til nå, men «Prosjekt Z» er ikke langt unna.

Rapperen Regina Tucker, alias Myra, spiller sminkøren Maria. Foto: SF Studios

Filmen fremstår som et overskuddsfenomen som makter å være akkurat passe pinlig og klein der den skal være det. Dessuten har den et sjarmerende, ertende preg som både retter seg mot publikum, mot skrekksjangeren og mot filmmiljøet som sådan. Dessuten får han drahjelp fra et skuespillerensemble som virkelig vet å by på seg selv. Så hvis du trenger en pustepause fra pandemien, har du en perfekt popkornfilm her.

