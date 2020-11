Sivert Høyem spilte for de raskeste fansene i Bergen

– Jeg føler vi vant lotteriet, sier Endre Buanes om å få delta på konserten med kun 19 andre personer.

Sivert Høyem på scenen foran 20 publikummere i Peer Gynt-salen fredag kveld. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fredag kveld er Peer Gynt-salen i Grieghallen lyst opp av stearinlys.

Bord dekket med hvite duker er spredt ut i salen. Ved dem sitter 20 personer som venter på hovedpersonen.

Like etter klokken 18 går Sivert Høyem på scenen, og den karakteristiske, dype stemmen hans fyller salen.

– Det er jo Norges beste stemme. Jeg føler vi vant lotteriet, sier Endre Buanes til BT like før konserten starter.

Endre Buanes og Anita Tuft Buanes, foran til høyre, hadde sikret seg billetter til Sivert Høyem-konserten fredag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ville overraske konen

Han var raskt ute med å sikre seg billetter til konserten – de 20 som fikk delta var de første som kjøpte.

– Jeg ville overraske henne i litt spesielle tider, sier han om hvorfor han og konen Anita Tuft Buanes er på konserten.

Etter de to første låtene gjorde Høyem et poeng av de raske fansene sine da han takket publikum for å ha kommet.

– Jeg har alltid lurt på hvordan de 20 første som kjøpte billetter så ut, sa han, til latter fra salen.

Hadde solgt 700 billetter

Det skulle egentlig vært høytid på byens mange ulike scener nå. I stedet er det aller meste blitt avlyst eller utsatt.

Fredag 6. november besluttet byrådet å innføre en maksgrense på 20 personer på arrangementer. Grensen på 20 gjelder foreløpig til og med mandag 7. desember.

I Grieghallen skulle det egentlig vært «Putti Plutti Pott», men akkurat den juletradisjonen blir ikke videreført i år.

Sivert Høyem-konserten skulle egentlig ha 700 sittende publikummere, og var utsolgt. Så planla de konserten på nytt med koronarestriksjoner, da med tanke på 200 publikummere.

– Da det var en grense på 200 som gjaldt, tenkte vi at det var veldig rart. Nå er det maks 20 som får komme inn. Jeg har aldri opplevd noe liknende så lenge jeg har jobbet med dette, sier Lisbeth Mundheim Hofstad, salgs- og markedssjef i Grieghallen.

– Jeg ville overraske henne i litt spesielle tider, sier Endre Buanes om hvorfor han og konen Anita Tuft Buanes var på konserten. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Eksklusivt

Hofstad ser imidlertid en fordel med konserten slik den til slutt ble arrangert.

– Det gjør jo det hele svært eksklusivt, i det minste – å være en av de 20, sier Hofstad.

Både Endre Buanes og Anita Tuft Buanes sier de foretrekker mindre konserter.

– Det skjer noe helt annet i rommet, sier hun.

Etter konserten er de godt fornøyde.

– Det var en surrealistisk, men magisk opplevelse. Det er den beste intimkonserten jeg har vært på noensinne, sier Endre Buanes.