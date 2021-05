Etter en lang pandemivinter, går Bergen en levende kulturhelg i møte. Her er noe av det du kan oppleve!

Tidenes lengste Nattjazz

Jon Skjerdal rigger til Nattjazz. Foto: Tor Høvik

Fredag kveld braker Nattjazz løs på USF Verftet, med blant andre osingen Marius Neset og Trondheim Jazzorkester på scenen.

Årets Nattjazz varer i over to uker, med hundre publikummere pr. kveld. – Vi tar bort festen, men beholder den gode musikken, sa Nattjazz-sjef Jon Skjerdal til BT for noen dager siden.