At «The Dissident» har slitt med å finne sin visningsplattform, er skremmende

«The Dissident» er en sterk og rystende dokumentar om drapet på journalist Jamal Khashoggi.

«The Dissident» går grundig til verks med å nøste opp i en oppsiktsvekkende konspirasjon, som har den Saudi-Arabiske kronprinsen Mohammad bin Salman (til v.) i sin midte. Foto: Orwell Productions

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Fakta «The Dissident» Dokumentar

Regi: Bryan Fogel

Medvirkende: Omar Abdulaziz, Hatice Cengiz, Irfan Fidan, Agnès Callamard, Fahrettin Altun.

Kinopremiere 26. mars.

I den Oscar-vinnende dokumentaren «Icarus» (2017) brukte regissør Bryan Fogel seg selv som inngang, og havnet midt i en historisk dopingskandale. Bevisene Fogel avdekket underveis i arbeidet med dokumentaren bidro til at Russland ble utestengt fra vinter-OL i 2018.

I «The Dissident» er Fogel ikke en like aktiv del selv, men retter søkelyset på drapet på Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi. Resultatet er en mer tradisjonell dokumentar, som går grundig til verks med å nøste opp i en oppsiktsvekkende konspirasjon, som har den Saudi-Arabiske kronprinsen Mohammad bin Salman i sin midte.

Jamal Khashoggi flyktet fra Saudi-Arabia i 2017 og levde siden i selvpålagt eksil. Den 2. Oktober 2018 ble Khashoggi drept inne på det Saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia, da han skulle hente papirer han behøvde for å få gifte seg med forloveden Hatice Cengiz.

Hatice Cengiz, Jamal Khashoggis forlovede, utenfor det som skulle bli deres hjem. Foto: Orwell Productions

Den tyrkiske statsadvokaten Irfan Fidan forteller hvordan de etterforsket Khashoggis forsvinning, som de fort skjønte at i realiteten var et planlagt mord. Han forteller om lydopptaket av det som foregikk inne på konsulatet da Khashoggi ble drept.

At lydopptaket i seg selv ikke blir brukt i dokumentaren, men kun en transkripsjon av det, har sine naturlige årsaker. Lydene av det som hendte er rett og slett for grusomme. Agnès Callamard, som er menneskerettighetsekspert og etterforsket drapet for FN, er tydelig preget mens hun forteller om opptaket.

Parallelt med drapsetterforskningen, får vi et bilde av mannen Jamal Khashoggi, hans arbeid, og hvorfor han ble en så stor trussel for Saudi-Arabia.

Det gjør inntrykk å høre om hvordan Khashoggi først måtte flykte fra sitt liv i Saudi-Arabia, fra kone og barn, for så å bli frarøvet livet i det han var i ferd med å starte på nytt med forloveden Cengiz.

Saudi-Arabia motarbeider ytringsfriheten, blant annet gjennom å kontrollere sosiale medier. Foto: Orwell Productions

Der Fogel i «Icarus» flittig brukte referanser og utdrag fra George Orwells «1984», er det her langt fra nødvendig for å understreke hvor kontrollerende og overvåkende Saudi-Arabia er.

En sentral kilde i dokumentaren er den 27 år gamle dissidenten Omar Abdulaziz, som lever i eksil i Canada. Han forteller om hvorfor han selv ble nødt å flykte, og de vonde konsekvensene det har fått for familien hans. Han avslører også at han senere jobbet med Khashoggi, og hvorfor han føler skyld i mentorens død.

Gjennom Abdulaziz’ historie pekes det på hvordan Saudi-Arabia systematisk motarbeider ytringsfriheten, blant annet gjennom å kontrollere sosiale medier, og forfølge dem som likevel ikke lar seg kneble. Innblikkene i metodene som brukes til dette er rystende.

Spesielt det faktum at mordet på Khashoggi ikke har fått noen reelle konsekvenser for Saudi-Arabia, selv om det har tydelig tilknytning til kronprinsen, er urovekkende. Ingen globale sanksjoner er innført mot kongedømmet.

At «The Dissident» har slitt med å finne sin visningsplattform, og at strømmetjenester som Netflix og Amazons Prime Video ikke ville ta i filmen, er også skremmende. De er tilsynelatende ikke villige til å ta et standpunkt om menneskerettigheter og ytringsfrihet, hvis de risikerer at pengestrømmen fra Saudi-Arabia stopper opp.