Hans nye album er et forsvar for mennesket bak artistnavnet Kamelen

Til tross for gode skildringer av livet som innsatt og en avsluttende triumf, er «#Frikjent» et variabelt album.

Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, er blitt vant til et liv i rampelyset – på godt og vondt. Her opptrer Kamelen på USF Verftet i 2019. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Joakim Randa Berthelsen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Fakta Kamelen «#Frikjent» Rap, NMG/G-HUSET/KingPin Records/Sony Les mer

Nøyaktig hvor uunngåelig konteksten er for Kamelens nye album, kommer til syne allerede i platens tittel «#Frikjent». Albumet er i sin helhet inspirert av de fire månedene han satt i varetekt, siktet for et ran han siden ble frikjent for. Kamelen har beklageligvis mottatt vel så mye oppmerksomhet for sine fengselsopphold som sin musikk.

Interessant er det da at Kamelens tilsvar er hans mest formfullendte album til dags dato, en nærmest tematisk utforskning av hans liv bak murene som ender i den etterlengtede hjemkomsten. Albumet er til dels en forsvarstale, ikke i den forstand at de juridiske saksforholdene drøftes nevneverdig, ei heller et forsøk på legitimere ens handlinger, men i kraft av sin tematikk er «#Frikjent» et forsvar for mennesket bak Kamelen-aliaset, en potent skildring av mennesket som soner bak murene, med sine mangler, lengsler og livskraft.

Albumet er på sitt beste når Kamelen åpner opp om livet bak fengselsmurene og hvordan det uunngåelig preger en. Et menneske, fylt som vi er av lengsler, begjær og vilje, er ikke skapt for å bures inne. Her treffer «C7» godt tematisk, hvor hooket treffer en med sin enkelt formulerte, men dypt allmennmenneskelige sannhet: «Kun meg og ensomhet/fy faen eg savner kjærlighet». Produksjonen er fiffig og annerledes for Kamelen, med lekne, elektriske gitarer og en snert som kan minne om tidlig 00-talls RnB. Dette er tilsynelatende langt fra den tidlige Kamelens tekstunivers, men egentlig ikke – veien er kort fra adrenalin til lengsel i et ungt menneske.

Påfølgende «Siden Dag 1» minner mer om Kamelen anno 2017-debuten «Ambivalent». Produksjonen er kledelig nedstrippet i tråd med resten av platen: Det er fengende, intenst, men til dels uforløst. Spoken word passasjen blir også ufrivillig komisk med sitt noe keitete ordspill om «overmaktene», men reddes tålelig inn av sin tydelig definerte utsideposisjon, en status få norske artister kan sies å ha opparbeidet seg. Sagt litt vulgært: det er gøy fordi Kamelen sier det. «Sjakkmatt» faller også litt innenfor samme bolk. Solid, enkel beat, hvor Kamelen markerer seg med enkelte artige fraser og vendinger, men ei heller denne står noe særlig ut i egen katalog.

Direkte svakt er det egentlig bare på «Ferrari». «Livsstilen min er dyr/men også litt farlig/hadde eg vært en bil/ville eg vært Ferrari», som hooket lyder, er i beste fall banalt satt opp mot den tidvis dyktige historiefortellingen og vittige vendingene på albumet for øvrig. Når produksjonen i tillegg er en trøttsom affære og rimene er veldig halvveis, faller låten dessverre fullstendig igjennom.

Godt er det da at platen avslutter på topp. Singelutgivelsen «Tilbake i City» står seg fremdeles helstøpt som enkeltlåt, men heves ytterlige i albumkontekst hvor den får skinne som en triumferende hjemkomstlåt. Albumets beste, med god margin – hooket sitter, rimene sitter og produksjonen er upåklagelig, med sine nærmest Lex Luger-aktige kvaliteter.

Albumet blir dog, til tross for sitt forbilledlig helhetlige konsept og gode skildringer av livet som innsatt, en heller variabel plate i Kamelens katalog.