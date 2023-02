Kringkastingsrådet har fått over 800 klager etter Sophie Elise-bilde

Kringkastingsrådet har fått et stort antall klager som følge av et slettet Instagram-bilde fra influenseren Sophie Elise, som har en podkast hos NRK.

Influenseren Sophie Elise har utløst klagestorm til Kringkastingsrådet.

NTB

Bildet som ble publisert søndag, viser influenseren sammen med en annen kvinnelig kjendis foran et speil, der man kan se at kvinnen holder en liten pose med hvitt innhold, skriver Dagbladet.

– Vi nærmer oss 500 klager, sa sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til NTB tirsdag ettermiddag.

Senere tirsdag kveld melder NRK at antall klager har oversteget 800.

Podkastsamarbeid

Skarrud forteller at det dreier seg om en rekke nye reaksjoner på at NRK har et slikt samarbeid med Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen. I november behandlet rådet 42 klager på at NRK hadde gitt plass til podkasten «Sophie & Fetisha», og siden har det kommet nye klager med ujevne mellomrom.

– Bildet har utløst nye reaksjoner, sier Skarrud.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK, som drøfter og uttaler seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet. Klager på NRK og kringkasterens programmer kommer inn til rådet, som møtes åtte til ti ganger i året. 4 av 14 medlemmer oppnevnes av regjeringen, resten av Stortinget.

NRK: Får ikke konsekvenser

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», sto det i teksten under bildet, som ble slettet etter kort tid.

Skarrud forteller at en del av klagene gjelder Isachsen som rollemodell, og holdningene hun fremhever.

NRK har gjort det klart at bildet ikke får noen konsekvenser for samarbeidet mellom dem, gitt opplysningene de har fått fra Sophie Elise.

NTB har forsøkt å få kommentar fra både Isachsen og den andre kvinnen.