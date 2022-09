«Utvandrerne» er i høyeste grad relevant for vår tid

Erik Poppe trekker paralleller mellom 1850-tallets emigranter og vår tids innvandrere. Det fungerer godt.

Amerika viser seg i horisonten, etter en strabasiøs overfart for Kristina (Lisa Carlehed), Karl-Oskar (Gustaf Skarsgård) og barna Lill-Märta (Kerstin Linden), Harald (Noah Härling) og minstemann.

Sammenlikner man Erik Poppes komprimerte nytolkning av «Utvandrerne» og «Nybyggerne» med originalene fra 1971 og 72, kommer denne til kort. Jan Troells epos er et udiskutabelt mesterverk. Usentimentalt fortalt, ubegripelig vakkert filmet av regissøren selv, og med uforglemmelige Liv Ullmann og Max von Sydow i hovedrollene som Kristina og Karl-Oskar. Selv med en lengde på seks og en halv time til sammen, er de et lærestykke i effektiv og stillferdig fortellerkunst.

Den første tiden som nybyggere blir vanskelig og dramatisk for Kristina (Lisa Carlehed).

I møtet med Poppes versjon tar det derfor tid før jeg greier å se forbi Troells, og møte filmen som selvstendig verk. Særlig innledningsvis. Der Troell bruker tid på å etablere Karl-Oskar og Kristina i sitt hjemlige miljø, går Poppe rett til scenen hvor de forlater torpet i Sverige. Viktige elementer fortelles i tilbakeblikk, sett og tenkt gjennom Kristinas øyne og fortellerstemme. Dermed mister vi ikke bare den dype nærheten Troell skaper til dem og livssituasjonen deres. Tilbakeblikkene avslører også det som for meg er Poppes største svakhet som regissør: hangen til sentimentalitet og overtydelighet. Her forsterket av Johan Söderqvists innimellom søtladne og påtrengende musikk.

Når det er sagt: Å sammenlikne er en urettferdig tilnærming. Poppes film skal og må vurderes på sine egne premisser, selv om Troells verk (og Vilhelm Mobergs bøker) uvegerlig vaker i bakhodet. Etter hvert greier også Poppe å dra meg godt inn i historien. Dessuten liker jeg grepet han og manusforfatterne Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen gjør når de lar Kristina være hovedfigur. Det gir en feministisk vinkling som vektlegger kvinners livsvilkår og skjebne på midten av 1800-tallet, i Norden så vel som i det forjettede land, Amerika.

Kristina (Lisa Carlehed) og Karl-Oskar (Gustaf Skarsgård) begynner et nytt liv ved vakre Ki-Chi-Saga i Minnesota.

Filmen er på sitt aller beste i beskrivelsen av det lille, lutheranske og pietistiske miljøet som etablerer seg ved sjøen Ki-Chi-Saga i Minnesota. Motsetninger utvikler seg, religiøst og kulturelt. Pastoren og hans kone Judit (Sofia Helin) vil opprettholde et isolert, svensk samfunn der Bibelens regler og de troendes fortolkninger følges, i opposisjon til det nye landets verdier. Kristina dras mellom lojalitet til sin kristentro på den siden, og til datteren Lill-Märta og venninnen Ulrika på den andre. Med utstøtelse som mulig konsekvens. Samtidig mates hun av hjemlengsel og følelsen av å være fremmedgjort og ensom. Her trekker Poppe gode, forståelige og betimelige linjer mellom vår egen relativt nære historie og moderne innvandreres situasjon.

Med John Christian Rosenlund som fotograf er «Utvandrerne» blitt en innimellom vakker film. Han og Poppe synes åpenbart inspirert av Terrence Malick. Noen naturscener og scener på slutten sender særlig tankene til Malicks «The Tree of Life» (2011), forsterket av Kristinas poetiske fortellerstemme, som har klare likheter med Jessica Chastains fortellerstemme i samme film.

Noen riktig gode scener, blant annet en dramatisk fødselsscene, avløses av noen i mine øyne ganske merkelige valg. Som når samtaler mellom Kristina og Ulrika filmes i nærbilder mens kamera forflytter seg raskt mellom ansiktene deres. For meg skaper det en uro som tar fokus bort fra samtalen og samspillet mellom de to kvinnene.

Dramatiske og forvirrende scener utvikler seg når de rurale svenskene ankommer New York og skal ta seg videre med tog.

Å fylle Liv Ullmanns sko i rollen som Kristina må ha vært en utfordring for Lisa Carlehed, men hun gjør rollen helt og fullt til sin. Hun spiller frem en kvinne med mange nyanser, ikke alle like sympatiske. Lett kan det heller ikke ha vært for Tove Lo å spille Ulrika, den prostituerte kvinnen som går under navnet «Gleden», og som i Troells filmer ble spilt helt formidabelt av legendariske Monica Zetterlund. Lo spiller henne fint ut av en hos Poppe mer klisjefylt ramme. Som Karl-Oskar må Gustaf Skarsgård finne seg i en mer tilbaketrukken rolle, men han havner ikke i skyggen av den grunn. Dette er et godt portrett av en mann av sin tid, også han trukket mellom ulike lojaliteter.

De som ikke har sett Troells «Utvandrerne» gjør lurt i å se Poppes først. Har man barn i riktig alder, er det en utmerket anledning til å gjøre kinobesøket til en medrivende historieleksjon, med rikelig å snakke om etterpå. Men se gjerne Troells film etterpå.

