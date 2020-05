Kvinner på randen gjenforenes for å redde teateret til venninnen

– Vi er desperate på Ole Bull Husets vegne, sier Marit Voldsæter. Derfor gjør Kvinner på randen comeback etter 15 års pause.

Kjersti Berge, Elisabeth Moberg og Marit Voldsæter skal gjøre noe de ikke har gjort på 15 år. Foto: Eirik Brekke

Kvinner på randen har ikke opptrådt sammen på en offentlig scene siden 17. desember 2005, da showet «Kvinner på randen krysser sine spor» ble avsluttet i Florø.

– Et skrik om hjelp

Trioen – bestående av Marit Voldsæter, Kjersti Berge og Elisabeth Moberg – hadde i ti år, fra 1996, laget fire sceneshow og flere TV-serier, og spilt for utsolgte hus over hele Norge. Blant annet solgte «Kvinner på randen rir igjen» 55.000 billetter i 2001, bare i Bergen.

Marit Voldsæter, Kjersti Berge og Elisabeth Moberg avbildet på scenen i Florø i 2005, etter Kvinner på randens aller siste show. Foto: Øystein Torheim (arkiv)

Voldsæter har hatt suksess med flere soloshow i ettertid, men nå var tiden inne for å ringe de to andre kvinnene igjen. Av én konkret grunn:

Ole Bull Huset måtte stenge ned all virksomhet, inkludert restaurant og bar, 12. mars på grunn av korona. 150 arrangement er blitt avlyst, og de ansatte er permittert.

Sjef Sølvi Rolland frykter konkurs, og da vil et av landets største privatteatre være historie.

– Comebacket er et skrik om hjelp. Dette er en renspikket dugnad. Vi må redde et teater i havsnød, sier Voldsæter.

Kan bli flere show

Alle på og bak scenen jobber gratis. Inntektene går uavkortet til driften av Ole Bull Huset.

Sølvi Rolland med Bjarte Hjelmeland og Kevin Vågenes, som sørget for å selge 55.000 billetter på Ole Bull Scene i høst og vinter. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Første gjenforeningsshow blir på Ole Bull Scene 15. juni. Voksne Herrers orkester akkompagnerer. Og det blir plass til 200 publikummere.

– Det blir ikke noe nytt show. Vi syr sammen høydepunkter fra alt vi har gjort, med Hilde Sol Erdal som regissør. Det blir mye musikk og humor, sier Voldsæter.

Kvinner på randen debuterte på legendariske Den Stundesløse, kjellerlokalet som i dag huser Lille Ole Bull. Nå sluttes sirkelen.

– Bergen må skjønne hvor alvorlig situasjonen er for Sølvi Rolland og teaterhuset hennes. Det vil ha enorme ringvirkninger hvis Ole Bull Huset må legge ned. Ikke bare for oss artister og musikere, men også for restaurantene i sentrum, hoteller og alle andre i servicebransjen, sier Voldsæter og legger til:

– Brannen må slukkes, og jeg håper noen i næringslivet sitter med nøkkelen.

Begynte å gråte

Hun er god venninne med Sølvi Rolland og har spilt alle sine soloshow der.

– Derfor vet jeg hvor tøft det er nå. Folk er livredde. Driften henger i en tynn tråd. Det handler ikke om syting og klaging, understreker hun.

Kvinner på randen gjenforenes for at Ole Bull Huset skal overleve korona. Foto: Eirik Brekke

Blir showet 15. juni en suksess, kan det fort bli flere. De har allerede begynt å øve, ikke minst for å få tekstene til å sitte.

– Alle tre gleder seg. Vi fant tonen i øvingsrommet umiddelbart. Stoffet vårt er intrikate greier, så det er mye som må sitte, sier Voldsæter.

Sølvi Rolland forteller at hun begynte å gråte da hun fikk vite om planene.

– Jeg jobbet på Den Stundesløse da Kvinner på randen startet. Jeg fulgte dem siden på turné og har hatt et tett forhold til dem. Alle i norsk underholdning ønsker en slik gjenforening. De er en av de største suksessene innen norsk humor noensinne, mener Rolland.

Trenger 7,3 millioner kroner

Hun har fått statlig kontantstøtte på drøye 800.000 kroner for mars, og forventer mer fra denne ordningen. De andre kulturpakkene gjelder ikke private teatre.

Kvinner på randen i Teatergarasjen i 2001. Der solgte de 55.000 billetter. Foto: Knut Egil Wang (arkiv)

– Hvis gjeldende smittevernregler gjelder ut året, trenger vi 7,3 millioner kroner i støtte. Ole Bull Huset er rigget for et stort volum, så vi kan ikke overleve på maks 200 publikummere når vi i tillegg må ha flere på jobb. Derfor er jeg inderlig glad for at Kvinner på randen setter søkelyset på den alvorlige situasjonen, sier Rolland.

Fredag blir hun med når kulturbyråd Katrine Nødtvedt og Bergen kommune inviterer til digital debatt, «No Business in Show Business?», for å belyse situasjonen for privatteatrene i koronakrisen. Elina Krantz (Latter), Stefan Larsson (DNS), Hanne Tømta (Nationaltheatret) og statssekretær Emma Lind skal også delta, med flere.

– De fem store privatdrevne teatrene i Norge har bedt om å få en krisehjelp på fem millioner kroner hver. Regjeringen må våkne. Vi gir arbeid til en hel næringskjede og fyller titusenvis av hotellrom og restaurantbord årlig. Vi ble pålagt å stenge, så det gir ingen mening at vi nå risikerer å måtte gi opp driften, sier Rolland.