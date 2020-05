BT-serie fikk pris

Bergens Tidende, Aftenposten og Aftonbladet leverte årets beste Schibsted-journalistikk.

Foto: BT 6. desember 2019 (faksimile)

BTs serie «Historier om fattigdom» ble kåret til «beste innovative bidrag» under Schibsted Journalism Awards torsdag. Juryen kaller serien «unik og autentisk» og mener den har utvidet ytringsrommet i samfunnet.

«Debatten om fattigdom i Norge foregår ofte over hodene på dem det angår. I «Historier om fattigdom» ønsket BT å kaste lys over en skjult side ved velstandssamfunnet og løfte frem stemmene til de stemmeløse. [...] De ville få fattige selv til å fortelle, til tross for stigmaet som er knyttet til fattigdom», heter det i juryens uttalelse.

«Ingen vet at jeg er fattig»

Serien resulterte i et 50-talls artikler, skapte enormt engasjement og er blant BTs største lesersuksesser noen gang. «En videreutvikling av debattjournalistikken, i tråd med pressens samfunnsrolle», uttaler juryen.

Både innlegget «Ingen vet at jeg er fattig» og «Mine barn kan ikke få det andre barn får» ble lest av over 100.000. Her kan du lese alt om serien.

Schibsted Journalism Awards er mediekonsernets interne prisutdeling som skal kaste glans over den beste journalistikken i Schibsted-avisene, som inkluderer blant annet VG, Aftenposten, Bergens Tidende og svenske Aftonbladet.

Grunnet koronautbruddet ble årets priser delt ut digitalt.

Priser til Aftenposten og Aftonbladet

– Med Schibsted Journalism Awards ønsker vi å hylle fremragende journalistikk og synliggjøre historier som har bidratt positiv til samfunnet. Dette gir oss en bedre forståelse for hva som er kvalitetsjournalistikk og hvordan journalistikken kan forbli relevant – ved å nå ut til nye generasjoner samt være til innflytelse i stadig mer kompliserte medielandskap, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Prisen for «beste historiefortelling» gikk til Aftonbladet for historien om Sveriges første transseksuelle elitespiller.

Prisen for «Beste scoop» gikk til Aftenposten for «Sykehjemsvolden».