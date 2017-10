Byens nye stjernehåp gjør sitt første intervju, rapperen Emir spiller cello, og Angelo Reira får skryt av hip hop-helten Girson.

BTs musikkanmelder, Einar «Engelen» Engelstad, ga bare én av artistene som spilte under Vill Vill Vest alle seks hjertene han har til rådighet: Halie. Se intervju med henne i videoen over, der hun blant annet forteller om underlige matvaner.

Til sammen spilte nærmere 60 artister på de ti festivalscenene under den to dager lange festivalen. Les BTs direkteblogg fra festivalen her.