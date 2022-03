Jakter på spor etter den søkkrike vestlendingen som var større i utlandet enn hjemme

Endelig kan han åpne skattene på Kode.

Frode Skag Storheim er veldig forsiktig når han blar i skrifter og skisser etter Hans Dahl.

Hans Dahl, som levde fra 1849 til 1937, var en av våre mest berømte malere internasjonalt, men har ennå til gode å bli omtalt i en egen biografi.

Det vil lærer og musiker Frode Skag Storheim gjøre noe med. Og derfor er han denne dagen på Permanenten, Kode 1, for å finne skrifter og skisser som kunstmuseet har i egen samling og som tidligere ikke har vært åpnet av utenforstående.

– Det er så mye lys og glede i bildene til Dahl. Jeg er sikker på at folk vil elske dem, sier Storheim mens han starter å åpne de små eskene som er blitt båret opp til ham fra magasinet i kjelleren og inn i biblioteket i fjerde etasje.

Startet Sandviken buekorps

Dahl bodde i Granvin i de fire første årene av livet, så flyttet familien til Bergen.

– Jeg har ikke klart å finne ut hvor, men det var i Sandviken, sier Storheim.

Her er Hans Dahl avbildet i Balestrand i 1926.

Dahl var fra et kondisjonert hjem. Moren het Eline Jacobine Wallendahl og var fra kjøpmannsfamilie. Faren var kaptein i hæren.

– Dahl var blant annet medstifter av Sandvikens buekorps. Senere i livet kalte han seg selv bergenser, også som gammel mann, selv om han flyttet permanent til Balestrand i 1919 og ble der til han døde, forteller Storheim.

Alt innbo etter Hans Dahl ble auksjonert vekk i 1958, og er spredt for alle vinder, Dette gjør at sporene etter ham skal være fryktelig vanskelig å lokalisere. Offentlige arkiv har veldig lite, unntaket er Kodes skissebøker og tegninger.

Frode Skag Storheim i arbeid.

– Men jeg kom nylig kommet over en stor fotosamling i arkivene til Hohenzollern-familien i Tyskland. Det viste at Dahl var mer enn en maler. Han oppfant et speedometer som marinen kjøpte inn, han oppfant en lynavleder, en skibinding, og han startet foreninger som skulle fremme folkehelse, sier Storheim.

Totalt neglisjert i Norge

Dahl hadde også keiser Wilhelm II som hedersgjest på sine legendariske sommerfester i Balestrand. Kong Haakon og kongen av Siam var andre prominenser i Dahls bekjentskapskrets.

Kommunikasjonsrådgiver på Kode, Maria E. Tripodianos, følger spent med når Frode Skag Storheim leter i skissene.

– Dahl flyttet til Berlin i 1888, og bodde bare på fine adresser i gamle Vest-Berlin. Som kunstner var han særlig stor i Tyskland, England og USA. Men her hjemme ble han totalt neglisjert.

– Daværende direktør ved Nasjonalgalleriet, Jens Thiis, nektet å ta inn bilder av Dahl. Han skal ha sendt dem uåpnet tilbake, forteller Storheim engasjert.

Han er godt i gang med boken, som Skald Forlag skal gi ut. Og da må han stadig vekk drive detektivarbeid, en oppgave som kan virke uoverkommelig. For dette er nybrottsarbeid.

Her jobber Hans Dahl i atelieret sitt i 1911.

Kode overtok Dahl-samlingen for ikke mange år siden, og Storheim drar forsiktig opp skissebøker og notater – materiale han ikke har sett før.

– Dette gir en unik innsikt i en kreativ prosess, mener han.

– Stor grad av misunnelse

Plutselig finner Storheim en vikingtegning som han er helt sikker på er et forarbeid til «Leif Erikson oppdager Amerika», et av Dahls meste kjente malerier.

– Det er jo rene skattekister dette. Man vet jo ikke hva man finner, sier Storheim.

Storheim studerer bildene nøye for å finne ut mest mulig om historikken.

Her er en av mange ukjente skisser som finnes i Kode-samlingen, fra Strusshamn på Askøy.

De fleste maleriene av Hans Dahl er i private samlinger. Nasjonalmuseet har to malerier, mens Griegsamlingen på Oseana har noen mindre arbeider.

– Dahl var hinsides produktiv, og jeg anslår at han må ha malt mellom 5000 og 10.000 malerier. Det aller meste ble solgt til turister i Balestrand tidlig på 1900-tallet. Han var veldig populær, sier Storheim.

Og det var nettopp det at han ofte malte «datidens turistbrosjyrer» som gjorde at han ble sett ned på av kunsteliten. Bildene var solfylte og humørfylte. Det likte ikke tilhengere av den franske realismen, som var så populær på den tiden.

Frode Skag Storheim skriver nå den første biografien om Hans Dahl.

– Dahl hadde en munter tone i bildene. Dessuten var han steinrik. Det han likte å male, var det publikum ønsket på veggene. Det var ingen mørke perioder i bildene hans.

– Kunstnerne skulle på den tiden helst lide for å være geniale, så jeg tror det var en stor grad av misunnelse, sier Storheim.

Etterlyser fotografier

Han peker på at Hans Dahl var en ekte friluftsmann, grunnlegger av folkehelseforeninger, og ga ut pamfletter om kosthold og bruk av ull. Han ønsket at folket skulle finne tilbake til sitt sunne og friske blod og helse.

– Der Christian Krohg malte problemene i samfunnet i «Kampen for tilværelsen», malte Dahl løsningen på dem, sier Storheim.

Her er et selvportrett som Hans Dahl sannsynligvis tegnet til Verdens Gang i 1904.

Han finner skisser etter skisser, fra Askøy til Sunnhordland. Og et selvportrett som Dahl åpenbart tegnet for dagsavisen Verdens Gang i 1904, i Vest-Berlin.

– Det finnes dessverre veldig få fotografier av Dahl. Det er noen fra ungdomstiden, men det meste er ham som gammel mann. Jeg drømmer om å finne langt flere bilder, sier Storheim før han kaster seg over nye skatter.

Målet er at biografien kan være i butikkene i 2024.