– Munch beskriver malingen som en rus, en avhengighet. Det kjenner jeg meg igjen i.

Axel Vindenes er ikke plaget av lav selvtillit. Nå tråkker musikeren i Edvard Munchs fotspor, og stiller ut malerier i Berlin.

– Jeg synes selv at kunsten min er imponerende, sier Axel Vindenes der han skuer ut over Norheimsund – i form av et maleri som ennå har våt maling.

Publisert Publisert Nå nettopp

Før signerte han bildene med «ASV». Nå har han begynt med «AS Vindenes», for å bygge merkevare.

– Dette tok tre timer å male. Etterpå var jeg helt utslitt, som etter en konsert.

Axel Sverke Vindenes står i et romslig atelier på USF og skuer ut over Norheimsund, denne gang i form av et stort maleri der oljemalingen ennå ikke har tørket.

– Jeg elsker lukten av oljemaling, sier 35-åringen.

Mange kjenner ham som frontfigur i Kakkmaddafakka, bandet som neste lørdag skulle ha gjort to konserter her på USF Verftet. Denne ukens nye restriksjoner gjør at konsertene skubbes til februar.

Men Vindenes, iført lys beige dress slik han synes kunstnere bør gå kledd, har en annen scene å utfolde seg på.

Billedkunsten.

Bergen hadde vært mindre fargerik uten Axel Vindenes. Bokstavelig talt.

Les også Kulturrådet så bort fra egne regler – ga 1,5 mill. til bergensband

Nytt atelier

Nymalte bilder står strødd utover det store, luftige rommet, som han overtok i vår. To mannfolk som jobber på et slakteri i Strandgaten. En strand i Vindenes i Fusa, der slekten kommer fra. Et portrett av Erlend Øye på trappen til villaen på Sicilia, der også Vindenes har kjøpt seg hus.

– Dette er malerier jeg ikke kunne malt hjemme. Jeg hadde ikke fått så store lerreter opp på loftet, på grunn av skråtaket. Å få boltre meg her har vært veldig bra for bildene.

– Mad selvtillit

Ingen skal påstå at han er av den ydmyke, sjenerte typen. Han prater som en foss, på en penbergensk og nesten gammeldags talemåte, krydret med engelske ord. Og mer enn gjerne om seg selv.

– Jeg er heldig. Folk liker bildene mine.

– Hva tenker du selv om kvaliteten på kunsten din?

– Imponerende høy.

– Hvorfor?

– Det er en lekenhet i bildene, du blir ikke lei av å se på dem. Jeg synes selv at det er imponerende.

– Du har stor tro på deg selv?

– Nesten for mye! Jeg tror på meg selv på det jeg er god på. På preiking, sånn som dette, har jeg helt mad selvtillit. Ingen preiker bedre drit enn meg. Maling og musikk? Ekstremt nivå. Men det er enormt mye jeg er elendig på. Rydding, for eksempel. Der har jeg ingen selvtillit.

Atelieret på USF Verftet overtok Vindenes etter Bjørn Krzywinski, som gikk bort i fjor.

Tydelig identitet

Med stort pågangsmot og null utdanning i faget plukket Vindenes opp malerpenselen i 2013. På lerretene vokste det frem bergenske bygninger og gater. Aldri har Bergen vært mer fargerik. Aldri har himmelen over byen vært mer sjokkerende gul, aldri har trærne vært rødere, bygningene mer rosa, gatene mer lilla.

– Fargene var ikke planlagt. Det bare skjedde, sier han.

Frykten for fjes

Underveis har han fått gode råd fra stesvigerfar Arvid Pettersen, som i sommer hadde en større utstilling på Kode.

– Han var den første som sa at jeg kunne stille ut, sier Vindenes.

Fargepaletten har roet seg. Vindenes har glidd inn i det han kaller en hvit periode, malerier i myke, duse farger, med ansikter som gjerne er vage, halvt utvisket.

– Fjes er jeg litt redd for. Å male fjes og portretter er sykt vanskelig.

Les også Bruker 16,5 millioner på artister

– For dyre

Han synes det er en ære at folk vil ha bildene på veggen.

– Er det fans av bandet som kjøper?

– Nei, bildene er nok for dyre for mange Kakk-fans.

– Ville du ha vært kjent som kunstner hvis du ikke allerede var kjent gjennom Kakkmaddafakka?

– Ja. Jeg har nok fått det lettere enn andre, siden jeg hadde musikerkarrieren å bygge på. Men bildene har tatt seg frem på egen hånd. Det meste selges på et galleri utenfor Sarpsborg, til østlendinger som ikke har peiling på hva Kakkmaddafakka er.

– Veldig givende

– For meg er målet å lage utrolig kule malerier. Det er utrolig givende.

– Gir maling deg noe annet enn musikken?

– Helt klart! Med musikk må du være utrolig tålmodig. Å lage en sang går fort, men det er utrolig mye som må skje før folk kan høre låten. Øving, finne studio, spille inn, mastring, miksing osv. Når resultatet endelig er klart, er jeg ofte pisslei. Med maling ser jeg resultatet med én gang.

Axel Vindenes ble først kjent med sine svært fargesterker bymalerier – her fra Oslo.

Munch-rus

I løpet av samtalen svinger Vindenes stadig innom Edvard Munch, som han ser som en ledestjerne.

– Munch beskriver malingen som en rus, en avhengighet. Det kjenner jeg meg igjen i. Det er et utrolig rush å skape noe helt nytt i løpet av noen par timer, sier han.

Han understreker at han ikke har noen ambisjon om å bli som Munch.

– Men hvis jeg lurer på hva jeg skal male, hvis jeg trenger en vei, så ser jeg til Munch. Da ser jeg at jeg har en lang vei å gå, sier Vindenes.

Han knipser ut i løse luften.

– Men jeg er veldig stolt over at over 100 mennesker allerede har en Vindenes hjemme. Munch malte over 1700 bilder. Jeg har lyst til å male i hvert fall 1000.

– Flygelet er fra 1906. Det skjedde mye gledens rundt århundreskiftet, sier musikeren.

Til Berlin

Til våren skal han stille ut for første gang i utlandet, i byen der Edvard Munch utenlandsdebuterte med skandaleutstillingen i 1892.

– Igjen går jeg i Munchs fotspor, sier Vindenes oppglødd.

I februar fyller han bilen med lerreter og setter kursen mot Tyskland.

– Vi har jo nesten spilt flere konserter der enn i Norge. I Berlin er det en kul fyr som driver et artsy klesmerke. Han har en butikk der han også skal ha litt utstillinger, og spurte om jeg ville komme.

Klesmerket er Obey, som ble startet av ingen ringere enn Shepard Fairey – en verdensberømt gatekunstner som bl.a. laget «Hope»-plakaten for Barack Obama.

Bergenshistorie

Han tråkker over Fender-gitaren og den tomme vinflasken som ligger strødd på gulvet, der alle universets farger har samlet seg i en symfoni av malingsflekker, og peker på to bilder han er spesielt begeistret over å ha malt: Et portrett av Andreas Sundt, og et maleri av hans Grung-villa på Tveiterås.

– Andreas er etterkommer av C. Sundt, mannen bak Sundt-bygget. Mitt bilde av Grung-villaen skal henge på veggen i den samme Grung-villaen. Bergenshistorie to the max!

At portrettobjektet jobber i shipping, synes kunstneren er ekstra stas.

– Det var mange skipsredere som likte og kjøpte Munch, sier han.

Tresnitt på albumcover

Hans to kunstneriske uttrykk er i ferd med å smelte sammen. 35-åringen har begynt å utforske tresnitt, og nettopp et tresnitt av en bjørn er tenkt å være coveret til bandets nye album «Revelation».

– Du kan ikke være kunstsamler i Norge i dag, uten å ha en Vindenes, sier Vindenes og flirer bredt.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

– Noe annet kan jeg jo ikke tro.

Publisert Publisert: 11. desember 2021 10:41