I dag åpnet Bergens første spillhus

Etter mer enn to års arbeid åpnet Bergens første spillhus lørdag. – Unikt og veldig etterlengtet, sier kulturbyråden.

Emilian Lønnestad Mirkovic liker best å spille Minecraft.

Niåringen Emilian Lønnestad Mirkovic er dypt konsentrert. Han bygger sin egen verden i spillet Minecraft på Spillhuset Bergen.

Lørdag åpnet endelig huset, etter to år med planlegging og forsinkelser. Det som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter i Bergen, er nå blitt Bergens første samlingspunkt for alt fra brettspill til «gaming».

– Jeg har Xbox på reparasjon og bare en gammel Playstation hjemme, så det er bra å kunne spille på en god PC, sier Mirkovic. Han liker at huset har mange rom med forskjellige spill og aktiviteter.

Elias Aleksander Myhre (9) og pappa Erik Skagen Vindenes hadde møtt opp for å teste «gaming»-maskinene.

Elias Aleksander Myhre, også han ni år, skulle egentlig på Leos lekeland, men snudde tvert da han hørte om spillhuset.

– Jeg likte dette veldig godt. Det er ganske gøy å spille Minecraft, forteller han entusiastisk.

Myhres pappa, Erik Skagen Vindenes, synes det er flott med et tilbud til spillinteresserte barn og unge.

– Man trenger en sosial arena, slik at man ikke bare sitter hjemme. Og så er det viktig med en møteplass for bransjen, sier Vindenes, som selv jobber som IT-utvikler.

Andreas Kaarvik (21) og Eirik Mattias Storevik (18) jobber med rollespill i selskapet Tidsreiser. – Det er fantastisk at dette blir et samlingspunkt for de som er interessert i spill, sier Kaarevik.

Vil ha Spillhuset på statsbudsjett

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt mener huset er så viktig at det må bli fast post på statsbudsjettet.

– Vi har lagt inn støtte til å prioritere Spillhuset. Vi har inntrykk av at kulturministeren er opptatt av nettopp dette her, sier hun.

Huset er allerede på bybudsjettet. Bergen kommune har bevilget til sammen 2,5 millioner kroner til prosjektet. I tillegg har huset fått en halv million kroner fra Gjensidigestiftelsen og én million kroner fra Helsedirektoratet.

– Dette er helt unikt og veldig etterlengtet, sa kulturbyråd Katrine Nødtvedt da hun åpnet spillhuset.

At de blir anerkjent som et helsetiltak for barn og unge, er leder for huset, Maria Eriksen, spesielt glad for.

– Det er veldig mange barn og unge som driver med «gaming». Samtidig har de ingen plass å samles og sitter ofte hjemme. Her har vi et tilbud der de kan møtes i en sosial setting, samtidig som det er et trygt sted. Det har manglet til nå, forteller hun.

Kulturbyråd Nødtvedt håper huset blir en samlende møteplass.

– Dette kan bli en arena for å inkludere både de som er utenfor miljøet og de som trenger et sted å være. På tvers av alder kan dette bli et flott tilbud, sier hun.

Maria Eriksen har vært prosjektleder for Spillhuset og leder nå satsingen. – Uten den økonomiske støtten kunne vi ikke gjort dette her, sier hun.

«Mario party» på storskjerm

For å markere åpningen har Spillhuset blant annet hentet inn «gaming»-youtuberne «Ozan» og «Kattekryp». De skal underholde og spille «Mario party» på storskjerm sammen med publikum.

– Jeg tenker at det er bra å ha et spillhus. Alle steder burde ha det, sier Christoffer Mathisen, bedre kjent som «Kattekryp». Dataspill er en stor hobby for veldig mange, forteller han.

– Her blir det en fysisk sosial ting, ikke bare at folk sitter hjemme hver for seg.

Youtuberne «Kattekryp» (til v.) og «Ozan» underholdt med «Mario party» på storskjerm.

Fant drømmelokalet i Veiten

Det er litt mer enn to år siden Eriksen og de andre bak initiativet startet jakten etter et egnet lokale. Først var planen å flytte inn i Markeveien, like ved Torgallmenningen. Den planen falt i fisk.

– Det tok for lang tid, rett og slett, forteller Eriksen.

I dette rommet er det rigget til med kraftige «gaming»-maskiner. Her kan barn og unge spille gratis i ukedager og helger.

Rundt ett år senere dukket lokalene i Veiten opp.

– Det var veldig vanskelig å finne et sted som var både av en viss størrelse og sentralt nok. Det var en kombinasjon som ikke var kjempelett å ordne.

Det har vært nok å ta tak i for å gjøre alt klart til åpning. I lang tid har de pusset opp lokalet, fått installert lamper og malt. Noen av de historiske rommene har fått tilbake den originale fargen.

– Her hadde det stått tomt lenge. Det så litt ut som tidlig 90-tallet når vi først kom inn, sier hun og ler.

Svein Tore Bø er med i Brikkelauget som samles for å bygge lego-konstruksjoner.

Ønsker å ansette flere

Utstyrsbudsjett har vært stort, men totalbudsjettet er lite sammenliknet med andre kulturhus, forteller Eriksen.

– Vi har vært gode på å forhandle og kjøpt mye brukt. Vi skulle gjerne hatt flere ansatte, men for øyeblikket har vi ikke nok penger.

Det er ikke bare dataspill på spillhuset. Både brettspill, lego og rollespill skal få plass i spillhuset.

Foreløpig er de fire ansatte, hvor to av dem jobber deltid. I tillegg kommer rundt 30 frivillige, blant annet fra e-sportsmiljøet. For å få inntekter fra driften skal enkelt av rommene leies ut.

– Målet er å få nok inntekter på utleiearealene til at vi kanskje kan ansette flere eller investere mer. Vi vil ha interaktive vegger og mye gøy, men det må vi foreløpig vente litt med, sier Eriksen.