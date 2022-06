A-ha – atskillig bedre enn fryktet

Det ble heldigvis A-ha-konsert onsdag kveld. Og etter en noe rufsete start endte det også relativt bra

til slutt. Både for bandet og publikum.

Morten Harket sliter litt med stemmen i begynnelsen, men noen krise er det ikke, mener BTs anmelder.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Den store spenningen den siste tiden har nemlig vært om det i det hele tatt ville bli noe av den bebudede konserten på Bergenfest.

Og ikke minst om Morten Harket fremdeles var i stand til å synge ettersom bandet har vært heftig plaget med helseproblemer de siste månedene. Både halsbetennelse og covid har resultert i avlyste konserter og turneer både i utlandet og på hjemmebane.

Les også BT dekker Bergenfest 2022

Min første konsertopplevelse med A-ha var i Bergenshallen i 1987. Den gang var trioen både Norges og et av verdens største popband med sin fanskare hovedsakelig blant dem under 30. At bandet fremdeles ville eksistere og trekke fulle hus 35 år senere, hadde jeg knapt kunne forestille meg. Sist A-ha spilte i Bergen var for seks år siden på Koengen foran 16.000 tilhørere. Ikke fullt så stor kapasitet på Bergenhus, men Plenen var smekk full en god stund før selve konserten begynte. Selv med et variert Bergenprogram å velge blant, var tydelig at det var A-ha folk flest var kommet for å se denne kvelden.

Magne Furuholmen på scenen under Bergenfest onsdag.

I likhet med bandmedlemmene i A-ha er også fansen blitt atskillig eldre med årene. Gjennomsnittet kanskje ikke så høy som alderen til Morten Harket som fyller 63 senere i år, men så veldig langt unna var det heller ikke.

Til høsten kommer A-ha med et nytt album, men publikum ble heldigvis forskånet for nye låter herfra. Et band som i stor grad lever på fordums storhet, er litt for garvet i gamet til å gjøre slike tabber.

Paul Waaktaar-Savoy startet A-ha sammen med Harket og Furuholmen i 1982. Da het han Pål.

Det starter med over 30 år gamle «Sycamore Leaves». Morten Harket stiller med solbriller og hvit ullgenser. Han sliter litt med stemmen i begynnelsen, men noen krise er det på ingen måte. Men A- ha virker ikke spesielt inspirerte og klarer da heller ikke å vekke noen stor begeistring hos publikum de første minuttene. Men med tre ekstra musikere i ryggen og god lyd, er det likevel ikke helt håpløst.

Litt bedre blir det da Everly Brothers’ klassiker «Crying In the Rain» kommer som sang nummer tre. Men det er først med «Cry Wolf» at noe av den gamle A-ha-magien begynner virkelig å vise seg. Det smitter da også tydelig over på publikum som synger med på refrenget av full hals. Og herfra går det rimelig bra. Harket har fått varmet opp stemmebåndene og både Magne Furuholmen og Paal Waaktaar Savoy virker litt mer på hugget. Med «Hunting High and Low», «The Sun Always Shines on TV» og «The Living Daylights» er etter hvert også hele Plenen med på notene.

Men ingen A-ha-konsert er komplett uten «Take On Me» som avslutning. Udiskutabelt en av tidenes beste norske poplåter – selv etter snart 40 år.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på