Anmelderen hadde sine tvil. Hun ble grundig overbevist.

Lise Davidsen og Leif Ove Andsnes blåste nytt liv i gammelt materiale fredag kveld.

Leif Ove Andsnes og Lise Davidsen fremførte en mesterkonsert i den utsolgte Grieghallen fredag kveld.

Medvirkende: Lise Davidsen, sopran, og Leif Ove Andsnes, piano

Sted: Grieghallen, fredag 27. mai

Hva: Verk av Edvard Grieg, Richard Strauss og Richard Wagner

Sanger Lise Davidsen og pianist Leif Ove Andsnes er ikke bare to av Norges største internasjonale stjerner innen klassisk musikk. De er også blant landets mest sympatiske kunstnerpersonligheter: Jordnære, uten primadonnanykker og dyktige til å få kontakt med publikum både musikalsk og verbalt.

Da de to slo seg sammen om en innspilling av Griegs romanser som kom ut tidligere i år, fikk denne så gjennomgående panegyrisk mottakelse at det nesten var litt kjedelig.

Leif Ove Andsnes har flere roller under Festspillene i år, og var blant annet konferansier under åpningsseremonien.

Europa-turneen i forbindelse med plateutgivelsen har vært en suksess, og Festspillene var første spillested på hjemmebane for det nye repertoaret.

Jeg skal innrømme at jeg var blant dem som stilte meg undrende til om Davidsens stemme ville kle Griegs sanger, og da spesielt syklusen «Haugtussa».

Kunne en så enorm operarøst formidle den naturnære karakteren Veslemøy, som er «mager og myrk og mjå»?

Om jeg ikke ble helt overbevist av innspillingen, ble jeg det i Grieghallen. Som om hun ville komme eventuell skepsis i forkjøpet, fortalte Davidsen fra scenen om arbeidet med nettopp Haugtussa.

I fremføringen sin ønsker Davidsen å lese mer inn i Veslemøy enn den vanlige fortolkningen, som ofte legger vekt på at hun er synsk.

De bange anelsene mine om at «Haugtussa» dessuten ikke ville fungere i den store Grieghallen, var bortkastet. Davidsen og Andsnes har holdt såkalte «recitals» i flere svære konserthus under turneen sin og har lært å tilpasse guff etter lokale, også når det gjelder Grieg.

De to klarte å balansere mellom det storslagne og det vare, og nådde oss på akkurat rett måte, både klanglig og følelsesmessig.

Det er første gang Davidsen og Andsnes spiller sammen på Festspillene.

Etter pausen satte Davidsen inn to ekstra gir og fremførte lieder av Strauss og Wagner. Mine favoritter denne kvelden var uten tvil Strauss-repertoaret, med store følelser som skapt for Davidsens stemme.

I den langsomme, fortettede «Morgen» føltes det som om hele salen sitret av forventning mellom frasene, og det var bare å gi seg hen og nyte de mange klangfargene.

På Davidsens plateinnspilling av Strauss’ sanger er hun akkompagnert av symfoniorkester, og i «Morgen» gir fiolinsolisten en inderlighet til de langstrakte, dvelende frasene.

Andsnes klarte på utrolig vis å tilføre like mye nerve til disse lange tonene kun gjennom klaverstemmen. Hvordan det lar seg gjøre så elegant på et instrument uten mulighet til å lage vibrato, skjønner ikke jeg.

Aller best var Andsnes imidlertid på Grieg, der han spilte så artikulert at han fikk frem fine nyanser i Haugtussa som jeg ikke har lagt merke til før, selv om en vanligvis sitter tettere på pianisten. Det gjorde han uten å miste flyten og med imponerende lydhørhet for vokalen.

På scenen kom det tydelig frem at de to musikerne har god kjemi og dyp respekt for hverandre. Det er bare å håpe på at de finner tid til flere samarbeidsprosjekter innimellom all den internasjonale turnévirksomheten de har hver for seg.

Lise Davidsen er nå allment kjent som en av verdens fremste sopraner.

Tydelig var det også at det betydde mye for Davidsen og Andsnes å opptre med dette repertoaret på hjemmebane. Davidsen fortalte dessuten at det har vært en fin opplevelse å formidle «Haugtussa» utenlands.

Davidsen er sopran, men ble tidligere regnet som mezzo på grunn av fylden og velklangen hun har i det mørke registeret. I Skandinavia er det ofte lett og lys sopranklang som idealiseres og favoriseres.

Derfor får jeg ekstra respekt for Davidsen når hun utfordrer sitt publikum, jobber seg bort fra merkelappen «Wagner-sopran» og tar fatt i det norskeste av norsk sang-repertoar.

Jeg hadde mine innvendinger på forhånd når det gjaldt «Haugtussa», men ble nødt til å belite meg fullstendig der jeg applauderte begeistret sammen med resten av den fullsatte Grieghallen.

