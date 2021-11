Erlend Loes «Muleum» er blitt til en dansk HBO-serie

Hovedrolleinnehaver Marie Reuther er fenomenal som den sørgende Julie.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Fakta «Kamikaze» Drama

Regi: Kaspar Munk

Manus: Joanne Algren.

Skuespillere: Marie Reuther, Aleksandr Kuznetsov, Johan Rheborg, Mads Reuther, Carla Phillip Røder, Charlotte Munck.

Basert på «Muleum» av Erlend Loe. Tilgjengelig på HBO Max fra 14. november. Les mer

HBOs nye, danske serie er basert på Erlend Loes roman «Muleum», og skildrer på sårt og morsomt vis en ung jentes ville flukt fra sorgen.

Julie (Marie Reuther, «Badehotellet») er en rik, privilegert og lykkelig tenåring. Hun planlegger en fest, hjemme alene i familiens villa, da hun får en melding fra faren: «Vi styrter. Elsker deg. Gjør hva du vil.» Julies far, mor og storebror dør alle i et flykrasj et sted i Afrika.

Den melankolske grunntonen i serien minner oss på at alt bare er en flukt fra Julies sørgelige, familieløse virkelighet.

Før flyulykken som tar livet av Julies familie er hun en rik, privilegert og lykkelig tenåring.

Julie sitter igjen alene med en hel del penger, men ingen familie eller tilsynelatende grunn til å leve. I det store huset er det bare henne og polske Krzysztof (Aleksandr Kuznetsov), som holder på å flislegge det nye svømmebassenget.

Serien ligger ganske tett opp mot boken, men har gjort et grep i strukturen. Vi får nemlig følge Julie på flere tidsplan. Allerede i åpningen møter vi en ganske annerledes Julie, etter at hun har krasjet et småfly i ørkenen, klippet av seg alt håret, tatovert seg i ansiktet, og er klar for å dø. Gjennom et videokamera forsikrer hun sine venner og etterlatte om at det er med vilje, at det var dette hun ville.

Marie Reuther er fenomenal i hovedrollen, og uansett hvilken situasjon Julie befinner seg i får hun sorgen til å skinne gjennom.

Så følger vi Julie fra hun får meldingen fra sin far, frem til hun selv ender opp i et flyvrak. Julie utsetter seg for en rekke farlige situasjoner, som fører til merkelige møter med blant annet en koreansk skihopper, en mexicansk rapper, og Julies norske alter ego Solfrid.

Reisen tar flere virkelig snåle vendinger og avstikkere, som minner oss på opphavsmann Erlend Loe, og som gjør seg godt i serieformat. Serien hopper lekent mellom flere tidsplan, og har også noen animerte sekvenser, både tegnet og med dukker i stop-motion, og flere drømme- og hallusinasjonsscener.

Likevel glemmes aldri Julies sorg, det alvorlige og triste. Marie Reuther er fenomenal i hovedrollen, og uansett hvilken situasjon Julie befinner seg i får hun sorgen til å skinne gjennom. Den melankolske grunntonen minner oss på at alt bare er en flukt fra Julies sørgelige, familieløse virkelighet.

Gjennom serien trekkes Julies refleksjoner inn som voiceover. Det føles ikke alltid like naturlig, og særlig når det blir oppramsing av fakta og statistikk, fremfor hennes resonnement. I flashback til livet før familien styrtet, blir vi også bedre kjent med Julies far og bror, og hennes forhold til dem. Derfor undrer jeg meg over hvorfor vi ikke også får vite litt om hennes mor, utenom at Julie savner å bli strøket i håret av henne.

At vi vet omtrent hvor Julie ender opp, gjør også at noen dramatiske scener mister spenning.

At vi vet omtrent hvor Julie ender opp, gjør også at noen dramatiske scener mister spenning. Vi vet at Julie kommer seg noenlunde helskinnet gjennom det. Men utenom noen slike fartsdumper på veien, er Julies reise underholdende, rørende og tankevekkende å være med på.