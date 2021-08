Frityrfest i solskinn

Fint i solen, men maten står ikke i stil.

Tre Brør Kafé har bar i kjelleren og en livlig uteservering med gode solforhold.

BT-anmelder Nanette Nartey har testet mat langs E16. Denne artikkelen er en del av en samleanmeldelse, som du kan lese her.

Fakta Tre Brør Kafé Adresse: Vangsgata 28, 5700 Voss Profil: Kafé, bar og restaurant Meny: Amerikansk/nordisk Pris: Snacks 55–149 kroner, middag 149–235 kroner, barnemeny 95 kroner. Les mer

Det var ikke før vi kom frem til destinasjonen at vi gikk rett i frityrfellen. Tre Brør Kafé er en livlig kafé, restaurant og bar. Den solfylte uteserveringen ser ut til å være spesielt populær i området.

Vi blir stående og vente en stund før vi får kontakt med personalet om å få et ledig bord utendørs. Da skjønner vi fort at Tre Brør Kafé er et tilbakelent sted.

– Føl dere som hjemme, sier den svenske servitøren og gir oss tillatelse til å flytte rundt på bordene slik vi vil.

Den litt kjedelige menyen med burger, pasta og bakte poteter vekker ikke begeistring, men maten er heldigvis raskt på plass etter den bestilles i kassen. Fish and chips serveres i treeske dekket med imitert avispapir. Fisken er saftig, men er sannsynligvis et fryst ferdigprodukt. En frisk salat og tykke pommes frites sørger likevel for en godt sammensatt middag.

Kyllingsalaten er kanskje det eneste sunne alternativet på menyen. Salatbladene er vendt inn i en frisk og smakfull vinaigrette, men pestoen i skål ved siden av finner seg ikke helt til rette på tallerkenen. Ikke de tørre, lyse baguettene heller.

Tre Brør kafé er et koselig spisested i ærverdige lokaler sentralt på Vangen, dessverre med varierende kvalitet på maten.

«Snacksbasket» består av diverse frossenmat stekt i frityrgryten. Pommes frites tar opp det meste av plassen med tre kyllingvinger og tre løkringer på toppen. Kyllingnuggetsene dukker opp i løpet av måltidet, men den lovede hvitløksdressingen finner aldri veien til bordet. Man kan spørre seg om det ville vært bedre med fokus på lokale råvarer.

På solskinnsdager er Tre Brør Kafé et hyggelig sted å være, men tilsynelatende legger de minst mulig innsats i maten.

