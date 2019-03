KULT MED OPERA: Elizaveta Agrafenina og Einar Stefánsson tror flere ungdommer interesserer seg for opera nå enn før. FOTO: Ørjan Deisz

Bergen Nasjonal Opera setter opp 127 år gammel forestilling om «stalking»

Det er duket for trekantdrama i Grieghallen når Bergen Nasjonale Opera setter opp «Werther» for første gang. Studentene Elizaveta Agrafenina og Einar Stefánsson har reist hjem fra utlandet for å opptre i forestillingen.