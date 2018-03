– Å ruste opp DNS vil bety mye for byutviklingen i Bergen, sier kulturminister Trine Skei Grande. Fredag møtte hun teatersjef Agnete Haaland utenfor DNS.

Trine Skei Grande hadde vært kulturminister i 58 dager før hun besøkte Bergen for å møte aktører i byens kulturliv.

– Jeg synes ikke det er så veldig lang tid. Faktisk besøker jeg Bergen før jeg besøker Trøndelag, sier hun spøkefullt.

– Spennende alternativer

Et av stoppestedene var Den Nationale Scene (DNS), som nå ønsker å ruste opp bygg og fasiliteter for cirka 730 millioner statlige kroner.

BT kunne onsdag avsløre at eierne av Rick’s-huset ønsker at DNS skal overta bygget når eksisterende leiekontrakter går ut i løpet av 2019.

Det kan fort bli en realitet, ikke minst fordi DNS’ foretrukne alternativ – med et nybygg i den fredede teaterparken i nordøstlig retning – sannsynligvis vil møte sterk motstand fra vernemyndighetene.

Ørjan Deisz

– Jeg er ikke her for å ta konkret stilling til saken. Men jeg ser at DNS har spennende alternativer. Disse vil jeg vite mer om. Teatret utfordringer er ikke ukjente for meg. Jeg var her i sommer, i forbindelse med valgkampen, og fikk full omvisning på huset av Agnete, fra topp til bunn, sier Grande.

Teatersjefen er også blitt mer positiv til tilbudet om å overta Rick’s-bygget.

– Departementet tar den endelig beslutningen. Nå er det to forslag på bordet. Det viktige for oss er at vi får en funksjonell løsning som dekker våre behov. Vi skal lage kunst, ikke forvalte et museum. Om det beste er å binde de to byggene sammen, er jeg selvsagt fornøyd. Da vil vi også komme fortere i gang, sier Haaland.

– Dette bør vekke fylkespolitikerne

Teatersjefen håper at midler til et forprosjekt kommer inn på 2019-budsjettet. Og at oppussing og utbygging kan igangsettes året etter.

– Jeg kan ikke love penger før vi diskuterer budsjettet, er Grandes generelle svar i Bergen.

I forrige måned foreslo et statlig ekspertutvalg at statlige kulturinstitusjoner utenfor Oslo, som DNS, kunne bli lagt inn under fylkeskommunene. Dette fikk blant andre Agnete Haaland til å steile.

I Bergen kan Grande foreløpig berolige kulturledere som frykter å ramle ut av de statlige budsjettene.

Ørjan Deisz

– Jeg tror jeg raskt fikk stoppet den saken. Og jeg skjønner jo engasjementet. Reaksjonene bør mer være en vekker for de regionale myndighetene. At bergenske kulturledere fikk panikk, må politikere i Hordaland ta inn over seg. Det tok for eksempel en hel måned før noen i Trøndelag skrev innlegg om saken.

– Hvorfor det, tror du?

– Jeg antar at noen fylker prioriterer kultur mer enn andre. Derfor må, som sagt, kritikken bli en vekker. Vi ser det jo i debatten om Sentralbadet og. Mange regioner er kjempeglade i de institusjonene de får. I Bergen er man ekstra heldige, med at Carte Blanche og BIT Teatergarasjen i årevis har fått utvikle seg i byen. I begge tilfellene har staten virkelig gjort jobben sin, mener Grande.

Vil være kulturminister «jæklig lenge»

Hun peker på at staten vil ta 1/3 av investeringene i Sentralbadet og i tillegg vil gå tungt inn i driften.

– Politikerne i Hordaland bør skjele til det store engasjementet i Trondheim rundt Teaterhuset Avant Garden. Det handler om regional utvikling. Carte Blanche er en stor ressurs for regionen – og jeg ønsker å hjelpe til at de blir enda større. En ny scene, som i Sentralbadet, vil også bety mye for utviklingen av kulturlivet i Bergen og hvordan byen oppleves. Det samme vil oppgraderingen av DNS, sier Grande.

Alice Bratshaug (arkiv)

Cirka hundre personer i byens kulturliv møtte tidligere på fredagen kulturministeren til et utvidet frokostmøte på Litteraturhuset.

Der proklamerte Grande friskt: «Jeg har tenkt å være kulturminister jæklig lenge».

– Jeg tror det er en stund siden at kulturministeren var nummer tre i regjeringen, etter statsministeren og finansministeren. Dette må jeg klare å bruke til noe. Alt handler ikke om penger, men å rigge til ting riktig. Derfor skal vi sette en god standard nå, blant annet med en rekke kulturmeldinger som er i arbeid, sier Grande.