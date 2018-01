Den danske filmfotografen Dan Lausten med «The Shape of Water» og svenske «The Square» er de nordiske bidragene i årets Oscar-nominasjon.

Med nominasjoner i hele 13 kategorier topper Guillermo Del Toros «The Shape of Water» den gjeve listen i forkant av Oscar-utdelingen 4. mars.

Filmen er blant annet nominert i til den kanskje aller gjeveste prisen, beste film, sammen med «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», «Lady Bird», «Get Out», «The Post», «Dunkirk», «Call Me By Your Name» og «Phantom Thread».

Her er flere av årets nominasjoner:

* Beste regissør: Christopher Nolan, «Dunkirk», Jordan Peele, «Get Out», Greta Gerwig, «Lady Bird», Paul Thomas Anderson, «Phantom Thread», Guillermo del Toro, «The Shape of Water».

* Beste mannlige skuespiller: Timothée Chalamet, «Call Me By Your Name», Daniel Day-Lewis, «Phantom Thread», Daniel Kaluuya, «Get Out», Gary Oldman, «Darkest Hour», Denzel Washington, «Roman J. Israel, Esq.»

* Beste kvinnelige skuespiller: Sally Hawkins, «The Shape of Water», Frances McDormand, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», Margot Robbie, «I, Tonya», Saoirse Ronan, «Lady Bird», Meryl Streep, «The Post».

* Beste mannlige birolle: Willem Dafoe, «The Florida Project», Woody Harrelson, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», Richard Jenkins, «The Shape of Water», Christopher Plummer, «All the Money in the World», Sam Rockwell, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

* Beste kvinnelige birolle: Mary J. Blige, «Mudbound», Allison Janney, «I, Tonya», Lesley Manville, «Phantom Thread», Laurie Metcalf, «Lady Bird», Octavia Spencer, «The Shape of Water».

* Beste fremmedspråklige film: «A Fantastic Woman» (Chile), «The Insult» (Libanon), «Loveless» (Russland), «On Body and Soul» (Ungarn), «The Square» (Sverige).

* Beste animerte langfilm: «The Boss Baby», «The Breadwinner», «Coco», «Ferdinand», «Loving Vincent».

* «The Shape of Water» er nominert til flest priser med 13, etterfulgt av «Dunkirk» med åtte, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» med syv, «Darkest Hour» og «Phantom Thread» med seks, «Lady Bird» og «Blade Runner 2049" med fem, og «Call Me By Your Name», «Get Out», Mudbound» og «Star Wars: The Last Jedi» med fire.

* Norden er representert ved danske Dan Laustsen, som er nominert til Oscar i kategorien beste fotografering for «The Shape of Water», og den svenske filmen «The Square» som er nominert til beste fremmedspråklige film. Danske Claes Bang har hovedrollen i filmen, mens norske Gunhild Enger var medansvarlig for castingen.

Se resten av de nominerte på Oscars hjemmeside.

Dansk filmfotograf

«The Shape of Water» er også nominert i kategorien beste fotografering. Den danske filmfotografen Dan Lausten er henrykt:

– Det er enormt tilfredsstillende å bli nominert for noe man er stolt av. Og «The Shape of Water» er på alle måter et mesterverk, sier Lausten til Ritzau.

Den 63 år gamle danske fotografen konkurrerer med «Blade Runner 2049", «Darkest Hour», «Dunkirk» og «Mudbound» om Oscar for beste filmfotografi.

«The Shape of Water» er den tredje filmen han har laget sammen med Guillermo Del Toros.

Manus og hovedrolle

«The Shape of Water» handler om den stumme kvinnen Eliza Esposito (Sally Hawkins), som arbeider i et avsidesliggende statlig amerikansk laboratorium der hun forelsker seg i en monsterlignende skapning som gjemmer seg der.

I tillegg til beste film er Del Toro selv nominert til prisen for beste regissør, mens hovedrolleinnehaver Sally Hawkins er nominert til beste kvinnelige hovedrolle. Filmen er også nominert i kategorien beste originalmanus, og skuespiller Richard Jenkins er nominert til beste mannlige birolle i forbindelse med filmen.

Svensk fremmedspråklig

Norge er indirekte representert i kampen om en Oscar-statuett gjennom Gunhild Enger som er medansvarlig for castingarbeidet på «The Square».

Svenske Ruben Östlunds film har fra før stukket av med fjorårets Gullpalme i Cannes, før den tirsdag ble Oscar-nominert kategorien for beste ikke-engelskspråklige film.

På forhånd hadde Enger sterk tro på at filmen ville bli nominert til nok en pris. «The Square» utspiller seg i kunstverdenen og kretser omkring en kunstinstallasjon i Stockholm, «Rutan», med temaet tillit.

Også her er Danmark med i konkurransen, representert ved hovedrolleinnehaver Claes Bang.

De andre nominerte i kategorien er chilenske «A Fantastic Woman», libanesiske «The Insult», russiske «Loveless» og ungarske «On Body and Soul».

Kort dokumentar

Mari Bakke-Riises «Kayayo» var en av elleve kortdokumentarer som var med i semifinaleheatet. Dette er første gang en norsk film var med på kortlisten for beste dokumentar kortfilm. Men da nominasjonene ble kunngjort tirsdag, var «Kayayo» ikke på listen.

Det var derimot «De siste menn i Aleppo» som handler om redningstjenesten De hvite hjelmene i den krigsherjede syriske byen Aleppo. Filmen er en syrisk-dansk-tysk samproduksjon, med syriske Faras Fayyad som instruktør og danske Steen Johannessen som medinstruktør.

Stopp for «Thelma»

Heller ikke den norske komponisten Ola Fløttum og Joachim Triers film «Thelma» nådde opp tirsdag. Filmen ble i desember kortlistet i kategorien for filmmusikk – «Best original Score». Fløttum sa da at han var stolt over i det hele tatt å bli nevnt.

– Det er helt fantastisk og en stor anerkjennelse. Det er helt sprøtt å være nevnt i samme liste som flere store komponister. Spesielt siden jeg lager filmmusikk som ikke er så utadvendt, sa Fløttum til Aftenposten.

Musikken til «Thelma» var en av 141 som konkurrerte om i alt fem nominasjoner i kategorien. De som til slutt stakk av med nominasjonene var «Dunkirk», «Phantom Thread», «The Shape of Water», «Star Wars: Last Jedi» og «Three Billboards Outside Ebbing Missouri».