Slik løste de halloween: – Vi hadde lyst til å gjøre noe for barna

Førsteklasselærerne brukte hele lørdagen på å rigge til koronavennlig halloweenfeiring.

– Når feirer vi halloween?

Pappa Frode Tveit Haavind leser opp spørsmålet – iført sjørøverhatt.

Første pulje førsteklassinger med familie på Hjellestad skole er inne i «trollskogen», bak parkeringsplassen til Arboretet. Trinnkontaktene Jeanette Evjen Dyrkolbotn, Marianne Tveit Haavind og Maria Prestegård har brukt hele lørdagen på å gjøre klar rebusløypen til halloween.

Ved inngangen til trollskogen er det fakler, ballonger og spøkelser i papir, som elevene har laget selv. Ved bordet står Ingrid Tveit Haavind, og i bakgrunnen er Henriette Evjen-Dyrkolbotn og Fredrik Tveit Haavind.

Første spørsmål henger i treet, rett forbi edderkoppen, dekket av spindelvev. Fra en høyttaler kommer skumle lyder. For å komme videre, må noen på laget vite svaret.

– 31. november! foreslår en av førsteklassingene.

– Men er det ikke oktober? sier en av de andre.

Med litt hjelp fra en storebror på laget blir de enige om 31. oktober – før de løper videre.

– Ville gjøre noe for barna

Koronaen gjorde at Bergen kommune før helgen ba folk droppe å ringe på hos fremmede og «finne andre måter å feire halloween på».

Da BT spurte bergensere på Facebook, svarte totalt 567 personer. 95 prosent av dem svarte at de i år droppet den tradisjonelle knask eller knep-runden i nabolaget.

– Vi skjønte tidlig i høst at det ikke ble noe dør til dør på halloween i år. Men vi hadde lyst til å gjøre noe for barna likevel, sier kontaktlærer Dyrkolbotn, mens hun lager klar halloween-bøttene med snop som alle som fullfører trollskog-løypen skal få.

For noen uker siden ble kontaktlærerne enige om en rebusløype for elevene og familiene deres.

– Det er selvsagt litt mer organisering med restriksjonene, men vi er veldig glade for at vi får gjennomført, sier Dyrkolbotn.

Dyrkolbotn og kollegene er langt fra de eneste som har gått for en utradisjonell halloween-feiring.

Flere av dem som svarte ja, altså at de går knask eller knep i år, presiserte i kommentarfeltet under at de ikke går til fremmede.

– Vår familie går knask eller knep til dem i samme kohort, skriver en.

– Vi turer av gårde til mormor og morfar, skriver en annen.

Rebusløype erstattet knask eller knep i nabolaget. Foto: Tuva Åserud

– Ikke ring på til fremmede

I de nasjonale smittevernreglene skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at så lenge smittevernrådene følges, anses smitterisikoen for knask eller knep som lav.

Bergen kommune, derimot, oppfordrer bergenserne til å droppe utendørsaktiviteten: «For å begrense smitte bør ingen ringe på hos fremmede for knask eller knep i Bergen» skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Da BT spurte i Facebook-gruppene «Hjelp til alt mulig bergensområdet» og «Hjelp til alt i Norge – avd. Bergen» hvordan bergenserne løser årets halloweenfeiring, kom flere kreative løsninger:

Én fortalte at de to eldste barna skal til klassevenninner på halloweenfest, mens «mini og pappaen» skal kle seg ut og ringe på husets gatedør, bakdør og terrassedør – og få litt snop på hver dør.

En annen forteller at de går tur til husene de skulle ha ringt på, og får snopet etterpå av foreldrene. Mens flere har gått for en liknende løsning som lærerne på Hjellestad skole, og arrangerer en form for rebusløp.

