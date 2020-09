Da Dagfinn ikke kunne gå i begravelsen til tanten, skjønte han alvoret

Dagfinn Lyngbø må spille 200 forestillinger på Forum Scene for å rekke over alle som har kjøpt billetter. – Avlysning har ikke vært et tema, sier han.

Dagfinn Lyngbø er endelig på plass i Bergen for å kunne spille sitt nye show. Foto: Iver Daaland Åse