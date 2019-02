Peter Tork, bassist og keyboardist i 60-tallsbandet The Monkees, er død. Han ble 77 år gammel.

Dødsfallet ble kunngjort på Torks Facebook-side torsdag, men det opplyses ikke når han døde eller hva han døde av.

Norskættede Peter Tork, som egentlig het Peter Halsten Thorkelson, spilte bass og keyboard i The Monkees, bandet som ble dannet i 1965 for et TV-show og som skulle være USAs svar på The Beatles.

Men bandet hadde flere låter som havnet på hitlistene, blant annet «I'm a Believer», «Last Train to Clarksville» og «Daydream Believer».