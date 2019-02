KLARE FOR SKUTEFEST: I år blir en egen musikkfestival del av Tall Ships’ Races Blant artistene som skal opptre er Boy Pablo og Kakkmaddafakka. Her ser vi Sebastian Kittelsen (fra v.), Axel Vindenes, Nicolaz Pablo Muñoz, Pål Vindenes og Kristoffer Van Der Pas. FOTO: Hedvig Idås

Tall Ships’ Races arrangerer egen musikkfestival

Under årets store seilskutefest er det duket for festivalen «Ferieklubben» på Koengen. Bergen kommune bruker rundt tre millioner kroner på kulturprogrammet under Tall Ships’ Races.