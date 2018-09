NEW YORK, NEW YORK: På det beste får vi tidsriktige oppdrag hvor vi redder miljøet ved å kombinere vitenskap og Spider-Mans unike akrobatikk for å renske luften eller redde økosystemet i Central Park. På det verste jager vi duer – fordi utvikleren antakeligvis følte at akkurat den delen av byen ikke hadde nok aktiviteter, skriver Kenneth Flage. FOTO: Insomniac/Sony