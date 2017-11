Se hva som skjer i ukens fem fine!

FILM: Kaurismäki drar til England

Hva: «I Hired A Contract Killer».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 18.00.

Hvorfor: Når november er på sitt mørkeste, er Ari Kaurismäkis tragikomiske univers et lite lyspunkt.

Denne gangen har han for første og siste gang dratt til London for å lage film – om en franskmann. Ulykksalige Henri Boulanger er ikke bare ungkar og avholdsmann, han blir attpåtil offer for privatiseringens ofte nådeløse konsekvenser: arbeidsløshet. Takken for årene i arbeidslivet er en gullklokke som ikke går.

Boulanger bestemmer seg for å dø. Men heller ikke det går veien for den stakkars mannen. Til og med leiemorderne han hyrer for å gjøre jobben prøver å snakke ham ut av det.

En annen får jobben med å ta Boulanger av dage, men knapt er jobben delt ut, så møter ungkaren kjærligheten i sitt liv. Nå er problemet snudd på hodet. Boulanger vil ikke dø, men leiemorderen har allerede begynt å bruke honoraret.

Nattsvart og dialogfattig høres ikke akkurat muntert ut, men Kaurismäki greier på sitt sedvanlige vis å putte inn gode porsjoner ironi og humor.

Musikkinteresserte kan også merke seg en liten gjesteopptreden fra den legendariske frontfiguren i The Clash – Joe Strummer.

Britt Sørensen

BARNEKONSERT: «Juba Juba» lever videre

JAN M. LILLEBØ

Hva: Trio Tunnel spiller Knutsen og Ludvigsen.

Hvor: Ulriken bydelssenter/Nye Scala.

Når: Lørdag 14.00.

Hvorfor: Ingen kan ha fødselsdag hver dag. Det er et år fra jul til jul. Dager finnes i alle farger, også grå, men så – den som venter den skal få ...

Jo da, Knutsen & Ludvigsen har satt sterke spor blant oss som vokste opp på 1970- og 1980-tallet. Da er det vel bare rimelig at våre egne barn også blir kjent med deres verden av elediller, krokofanter, grevlinger i taket og kuer i tunnelen? Den siste tids spillefilm og teateroppsetninger viser at arven lever videre også etter at Ludvigsen (Gustav Lorentzen) gikk bort i 2010.

Trio Tunnel er en kvartett, pussig nok, med de erfarne musikerne Jørgen Sandvik (Real Ones), Roald Kaldestad, Endre Olsen og Ivar Loe Bjørnstad. Ved hjelp av sang, kazoo og strengeinstrumenter gjør de sitt for å spre budskapet om Norges nasjonalduo. Hvorvidt musikantene er dumme eller deilige får andre avgjøre, juba juba blir det nok uansett.

Erik Fossen

KONSERT: Hvem er byens beste Hendrix?

Hva: Jimi Hendrix 75 år.

Hvor: Garage.

Når: Lørdag 20.00.

Hvorfor: Kommende mandag ville Jimi Hendrix fylt 75 år. Dessverre ble han som kjent ikke mer enn 27.

Et halvt århundre etter at Hendrix revolusjonerte rockegitaren er han imidlertid stadig en inspirasjon for gamle og unge musikere. Bortsett fra dem som bare blir skremt, da. Den som lurer på hvorfor, kan jo google ordene «Hendrix», «guitar» og «fire» og se hva som skjer.

Lørdag feires jubileet med en egen konsertkveld på Garage. På scenen finner man en egen lokal tribute-gruppe, The Hendrix Bergen Allstar Band, hvor medlemmer fra Shaman Elephant, Seven Impale og Trojka får selskap av en rekke solister. I tillegg skal blant annet de unge Spellemann-vinnerne MK’s Marvellous Medicine vise hva de er god for – i likhet med Pogo Pops-veteran Viggo Krüger og hans band. Det store spørsmålet er selvfølgelig hvilken gitarist som lykkes best i å gjenskape magien til Hendrix selv.

Erik Fossen

JULEMARKED: Kjøp lokale julegaver til hele familien

Jan M. Lillebø

Hva: Julemarkeder.

Hvor: Nikolaikirkealmenningen, Vågsallmenningen.

Når: Lørdag.

Hvorfor: Snart er det jul igjen, og man har som vanlig ikke peiling hva i alle dager man skal finne på å gi bort. Det gjør det ikke enklere at standardsvaret når man ber om en ønskeliste stort sett er «ehh ... jeg vet faktisk ikke».

Denne helg er det flere markeder som i alle fall kan tilfredsstille patrioten i vennegjengen eller familien. Alt er designet eller laget i Bergen, av lokale merker og produsenter.

Kaibosh har invitert både butikker og kunstnere til å selge alt fra briller og sjokolade til kunst, såpe og klær. Samme dag er det også bondens marked, der lokalmatprodusenter fra hele Hordaland møter opp med både pølser og syltetøy. Det er jo kanskje den sikreste veien å gå for å glede dem som har alt, for tross alt, alle må spise. Ellers så har både Ottogarden på Unneland og Husflidlaget i Fana julemarkeder denne helgen.

Ingvild Nave

KONSERT: Eggum synger julen inn

Rune Nielsen

Hva: Konsertserie med Jan Eggum.

Hvor: Madam Felle.

Når: Fra torsdag 23. november.

Hvorfor: Jan Eggum startet for flere år siden en fast førjulstradisjon på Madam Felle – å spille så mange konserter på rad som han og publikum tåler.

I fjor spilte han 21 konserter alene med gitaren. I år blir det 22 konserter, fra 23. november til 21. desember.

– Managementet lurer hvert år på om vi ikke heller skal gjøre to konserter i Grieghallen. Men jeg liker krostemningen på Madam Felle. Jeg vet også at disse konsertene er blitt en tradi­sjon for mange mennesker. De første billettene til neste år blir solgt dagen etter at jeg har gått av scenen, sa Eggum til BT i fjor.

Tolv av konsertene er allerede utsolgt. Totalt kan det selges 3500 billetter. Eggum har fast bopel i Sandviken, fem minutters gange fra Madam Felle.

– Det er mer stress å turnere. Nå kan jeg komme ned til klubben rett før ni og plugge rett i, sa Eggum.

Frank Johnsen