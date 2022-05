Sexy fransk film om feilbarlige unge mennesker

«Paris: en kjærlighetshistorie» er en lekker film om vennskap, kjærlighet og sex – men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.

Nora blir tatt for å være pornostjerne og «camgirl» Amber Sweet (Jehnny Beth).

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Fakta «Paris: en kjærlighetshistorie» (Originaltittel: «Les Olympiades») Drama/romantikk

Regi: Jacques Audiard

Manus: Jacques Audiard, Léa Mysius, Céline Sciamma

Skuespillere: Noémie Merlant, Lucie Zhang, Makita Samba, Jehnny Beth.

Basert på noveller av Adrian Tomíne.

Premiere 6. mai. Aldersgrense 15 år. Les mer

Da denne filmen ble vist på Biff i høst var den norske tittelen «Paris, 13. distrikt», og nå kalles den «Paris: en kjærlighetshistorie». Å kalle den en kjærlighetshistorie blir en forenkling av hva den egentlig er: en vakker film om unge menneskers utforskning av sex og kjærlighet.

Émilie (Lucie Zhang) søker en kvinnelig leietaker til ekstrarommet i leiligheten sin, og blir forbauset da det er en mann med navnet Camille (Makita Samba) som møter opp. Misforståelsen til tross finner de tonen – og hverandres kropper.

Émilie (Lucie Zhang) og Camille (Makita Samba) deler leilighet, og tidvis seng, uten å være et par.

Samtidig flytter Nora (Noémie Merlant, «Portrett av en kvinne i flammer») til Paris for å studere juss, men får det tøft da en medelev tar feil av henne og pornostjerne og «camgirl» Amber Sweet (Jehnny Beth).

Filmen følger Émilie, Camille og Nora gjennom hverdagen, hvor de bytter på å være bare venner, å være elskere, og aldri helt bli kjærester. De forelsker seg, de sårer hverandre, ingen av dem vet helt hva de vil ha eller hvor de skal, selv om de kanskje tror det selv. Filmen flyter mellom de tre karakterene uten et annet mål for øye enn å utforske vennskap, sex og kjærlighet – men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen – i et moderne Paris.

Også Noras (Noémie Merlant) og Camilles (Makita Samba) veier møtes.

Regissør Jacques Audiard («The Sisters Brothers», «Dheepan») har fått med seg Léa Mysius («Ava») og Céline Sciamma («Portrett av en kvinne i flammer», «Lille mamma») på manussiden, som sikrer et kjønnsbalansert blikk og troverdige skildringer av både følelser og sex.

«Paris: en kjærlighetshistorie» er, utenom en sekvens, i svart/hvitt. Den får maks uttelling av det, og er virkelig vakker i sin lek med lys og skygger, og mørk mot lys hud. Filmen har sin originaltittel «Les Olympiades» fra det 13. distriktet i Paris. Bydelen er ikke postkortvakre Paris, men preges av høyreiste uniforme blokker. Selv bygningene, med sine rette, symmetriske linjer, opplyste eller mørklagte vinduer, blir vakre sett gjennom cinematograf Paul Guilhaumes («Lille jente») kamera.

Denne moderne, på mange måter uromantiske delen av Paris, passer også utmerket som bakgrunn for søkende, ensomme mennesker som sliter med å forme langvarige relasjoner. Émilie bruker en datingapp for lett tilgang på uforpliktende sex, noe Camille er negativ til. Nora blir nysgjerrig på pornostjernen hun forveksles med, og betaler for en privat video-chat. På samme måte som kjedelige boligblokker blir vakre her, viser Audiard, uten å dømme, hvordan i bunn uromantisk teknologi også kan bringe mennesker sammen.

Innimellom seksuell spenning, tenning, lengting, lange blikk og lidenskapelige ligg, får vi hint til og scener fra livet som har formet og preger hovedkarakterene. Og hvordan deres kjærlighets- og sexliv påvirker dem for øvrig. Audiard lar publikum lese mellom linjene og tillegge mening til deres familiære relasjoner og problemer, og lar slik karakterene vokse til hele mennesker med både usympatiske trekk og relaterbar bagasje.

«Paris: en kjærlighetshistorie» er en nydelig, sexy film om feilbarlige unge mennesker, og det vakre i at de iblant finner sammen, både fysisk og emosjonelt. Og magisk nok, noen ganger begge deler samtidig.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på