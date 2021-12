Nå kan du stemme på din favoritt!

Sigurd Sele (fra v.), Stine Robin Eskildsen og Hanne Oline Mellingen er blant de nominerte til Publikumsprisen 2021.

For fjerde gang inviterer scenehusene i Bergen, Bergen Teaterforening og BT til en felles feiring av året på byens scener.

2021 ble nok et svært vanskelig år for skuespillere, komikere og alle som jobber med scenekunst. Men innimellom alle restriksjoner ble det spilt teater.

Frem til og med søndag 10. januar kan du stemme frem din favoritt.

Kvinner på randen er også blant de nominerte til Publikumsprisen 2021. Fra v. Marit Voldsæter, Kjersti Berge og Elisabeth Moberg.

Utdelingen av Pernillestatuetten, Rampeløkten, BTs publikumspris og BTs kritikerpris vil i år foregå på Cornerteateret søndag 16. januar. Prisshowet strømmes på BT klokken 19.00 den dagen.

Pernilleprisen er et samarbeid mellom Bergen Teaterforening, Det Vestnorske Teateret, Ole Bull Scene, Cornerteateret, Fyllingsdalen Teater, Den Nationale Scene, Proscen, BIT Teatergarasjen og Carte Blanche (NO).

1 Det Vestnorske Teateret nominerer Sigurd Sele

Sigurd Sele Sigurd Sele (45) fra Bømlo er sanger og skuespiller. Aktuell med «Min Kenneth» på Det Vestnorske Teateret.

Dette skriver Det Vestnorske Teateret om Sele:

«Med eit sterkt personleg engasjement skildrar Sigurd Sele si oppleving av å vekse opp på same øy som sitt store førebilete, Kenneth Sivertsen. I framsyninva «Min Kenneth» deler Sele raust og ope av eige liv og sin relasjon til idolet sitt, medan han briljerar som formidlar og vokalist.

Spennet i Sivertsen sine komposisjonar er breitt, og i framsyninga får Sele såleis også til gagns utfalde sitt store register. Han byr på vokalprestasjonar i særklasse, humor, smerte og ikkje minst seg sjølv. Sigurd Sele, frå Bømlo, har virka som profesjonell skodespelar og songar i over tjue år.

På det Vestnorske Teater har han medverka i «Evig Ung», «Heim 1», «Min ven Fascisten» og er no aktuell med forestillinga «Min Kenneth», som han sjølv har medvirka på manussida og er einaste skodespelar på scena.»

2 Den Nationale Scene nominerer Stine Robin Eskildsen

Stine Robin Eskildsen Stine Robin Eskildsen (32) er skuespiller ved Den Nationale Scene. Aktuell med «Sult» og «Alt skal brenne».

Dette skriver Den Nationale Scene om Eskildsen:

«Stine Robin Eskildsen har i år kastet seg fra drastisk komikk i «Erasmus Montanus» til hudløst, og nesten plagsomt selvutleverende spill, som ungjenten Cate i «Sprengt». Også som 17-åringen Agnes i «Alt skal brenne», har hun en særegen naturlighet, troverdighet og sårbarhet over seg.

I alle forestillinger spiller Stine Robin med stor autoritet og scenisk selvklarhet, som man ellers bare ser hos eldre og mye mer erfarne skuespillere. Hennes replikk er ren og klar, og som publikum føler man umiddelbart at man er med på noe spesielt.

Stine Robins portrett av den psykisk ustabile Cate var aldeles glimrende, tross mørket hun befant seg i. Det var skremmende, og man ville bare gå opp på scenen og redde henne. Stine Robin har en stor fremtid, og måtte hun bare bli i Bergen!»

3 Carte Blanche og BIT Teatergarasjen nominerer Shlomi Ruimi

Shlomi Ruimi Shlomi Ruimi (43) er prøveleder og tidligere danser på Carte Blanche. Ruimi er også kjent som drag queen-fenomenet Mimi Devine.

Dette skriver BIT Teatergarasjen om Ruimi:

«Det lokale drag queen-fenomenet Mimi Devine tok publikum med storm på nye Kulturhuset under den internasjonale teaterfestivalen Meteor 2021. Mimi Devine har over 90 000 følgere på TikTok og Instagram hvor hun på vulgært og humoristisk vis er en fremsnakker for å sminke seg, kle seg opp og samtidig være forelder, ha et positivt forhold til kroppen sin, til mat og alkohol.

I forestillingen «It’s all about Mimi» på Kulturhuset, en samproduksjon med Carte Blanche, brukte de trelitersdunker med vin som treningsmanualer. Mimi Devine makter å bygge ned fordommer og fremmer allmennmenneskelige trekk i skeiv kultur på en måte som gjør at publikum både ler og gråter uten å skjønne helt hva som beveger dem så sterkt.

Noen ganger går Mimi Devine rundt i byen som en vanlig mann. Da er hun kjent som Shlomi Ruimi, som er prøveleder og tidligere danser på Carte Blanche. Mimi Devine har røsket opp i dagliglivets absurde utfordringer og hjulpet til å gi en lang beng i alt forventningspresset på en måte som gjør at hun virkelig fortjener denne prisen!»

4 Cornerteateret nominerer Dominika Minkacz Sira

Dominika Natalia Minkacz Sira Dominika Natalia Minkacz Sira (41) er utdannet skuespiller og dukkefører i Polen, hennes opprinnelige hjemland. Hun er også grunnlegger av Open Window Theatre.

Dette skriver Cornerteateret om Sira:

«Dominika Natalia Minkacz Sira er kunstnerisk leder for figurteaterkompaniet Open Window Theatre. Dominika er blant de som virkelig fornyer barneteaterscenen i Bergen. Med en kreativ kombinasjon av skuespill, pantomime og figurteater, serverer de gode historier som utfordrer og underholder.

Helt fra starten av har Dominika vist seg som et friskt pust og en viktig ressurs i Bergen by, og engasjementet strekker seg langt utenfor kompaniets grenser. På Cornerteateret har vi i 2021 fått oppleve forestillingen «365 pingviner» under Bergen Fringe Festival. Forestillingen kombinerer figurteater, animasjon og musikk ble strømmet live til barn innlagt på Haukeland universitetssykehus.

Dominika er en viktig del av Cornerteateret der hun har store deler av sitt kunstneriske virke, både produserer og viser forestillinger for et entusiastisk publikum.»

5 Ole Bull Scene nominerer Kvinner på randen

Kvinner på randen Kvinner på randen er en skuespillertrio bestående av Marit Voldsæter (55), Elisabeth Moberg (57) og Kjersti Berge (60). De startet opp i 1996, og feiret 25 år i 2021.

Dette skriver Ole Bull Scene om Kvinner på randen:

«Høsten 2021 har «Kvinner på randen 25 års jubileum» spilt for fulle hus på Ole Bull Scene. Publikum og kritikerne var fra seg av begeistring: «Mye moro», «Kvinner på randen står fjellstøtt», «treffsikker», «midt i blinken», skrev Bergens Tidende og Bergensavisen, og ga terninkast fem.

«Kvinner På Randen» har herjet humorscenen i Bergen og resten av landet gjennom ti år fra 1996. Den humoristiske trioen, bestående av Marit Voldsæter, Elisabeth Moberg og Kjersti Berge, har solgt 500.000 billetter. I 1999 ble de tildelt prisen årets bergenser, i 2001 vant de Komiprisen. Våren 1998 fikk de sin egen serie på NRK med tittelen «Kvinner på randen av en oppskrytt TV-aften». For dette mottok trioen Gullrutens pris for beste underholdningsprogram.

Høsten 2003 lanserte Kvinner på randen TV-suksessen «Taxi Taxi» på NRK1. I jubileumsforestillingen har vi fått gjensyn med noen av deres mest kjente og kjære karakterer fra scene og tv.»

6 Fyllingsdalen Teater nominerer Hanne Oline Mellingen

Hanne Oline Mellingen Hanne Oline Mellingen (31) er sykehusklovn, frilans skuespiller og sanger fra Bergen.

Dette skriver Fyllingsdalen Teater om Mellingen:

«Hanne Oline Mellingen har gitt publikum en rekke minneverdige øyeblikk i 2021. Hun har levert en strålende tolkning i rollen som «Cecilia» i Fyllingsdalen Teaters store utendørsforestilling «Hekseringen» på Fløysletten i sommer, og i den dypt komiske rollen som «Lilly» i musikalen Annie. Begge er forestillinger som har gledet tusenvis av små og store bergensere i et krevende år.

Hanne er en svært allsidig og hardtarbeidende scenekunstner, som foruten å være en dyktig skuespiller, også en glimrende danser og sanger. Når du ikke ser henne på scenen i Fyllingsdalen jobber hun sykehusklovn, instruktør for teaterkompaniet «Musikalløvene», er på turne i Den Kulturelle Skolesekken eller involvert i andre kreative prosjekt. Å leve som som freelancer kan være svært krevende, men Hanne har vist at det er mulig gjennom helhjertet dedikasjon og knallhardt arbeid.»