Sorrentinos selvbiografiske film krever en dose tålmodighet

Fabio (Filippo Scotti), hans mor (Teresa Saponangelo), bror (Marlon Joubert) og far (Toni Servillo).

Blandingen av seksualitet, religion, overtro, og det hverdagslige i møte med det absurde, gir interessante perspektiv.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «The Hand of God» Drama

Regi og manus: Paolo Sorrentino

Skuespillere: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri.

Premiere 3. desember. Tilgjengelig på Netflix fra 15. desember. Les mer

Paolo Sorrentinos («The Great Beauty», «The Young Pope») nyeste film er inspirert av hans oppvekst i Napoli på 80-tallet. Den viser blant annet hvordan den berømte fotballspilleren Diego Maradona påvirket, kanskje til og med reddet, filmskaperens eget liv. Originaltittelen «È stata la mano di Dio» betyr, direkte oversatt og mer treffende enn den engelske tittelen: «det var guds hånd».

Fabio og broren Marchino deler en lidenskap for fotball og Diego Maradona.

Det er en personlig film, hvor flere scener er like herlig drømmende som gamle minner, som historier man overdriver mer og mer for hver gang de fortelles. Noe blir også for personlig og flyktig til at det når gjennom skjermen.

Sorrentinos versjon av seg selv spilles sjarmerende av Filippo Scotti som Fabio, kalt Fabietto av familien. Fabio er del av en kjærlig kjernefamilie med mor Maria (Teresa Saponangelo), far Savio (spilt av Sorrentino-gjengangeren Toni Servillo), og storebror Marchino (Marlon Joubert) som han deler rom med. En søster finnes også, men henne ser vi aldri, fordi hun okkuperer badet konstant.

Fabios favorittante Patrizia stemples som gal av familien.

Den type humor går igjen i den kaotiske introduksjonen av den øvrige storfamilien, en fargerik, bråkete, voldsom gjeng. Dere spøkefulle, tøysete måte å være på, og være sammen på, vises i hvordan Fabios mor terger gamle Signora Gentile. Den eldre damen slafser i seg fersk mozzarella som om det var et eple, og banner som en sjømann.

Fabio sammen med faren Savio, spilt av Sorrentino-gjenganger Toni Servillo.

Den viktigste påvirkningen fra storfamilien finner Fabio i tante Patrizia (Luisa Ranieri), som vi i åpningsscenen følger gjennom en hendelse som får resten av familien til å stemple henne som gal. Tanten blør neseblod etter å ha blitt banket opp av sin ektemann, men Fabio klarer kun å fokusere på hennes nakne bryst. Kvinnesynet filmen gjennom er nettopp en tenårings, og hyperseksualiseringen kan kanskje sånn sett unnskyldes.

Fabios mor Maria er en spøkefull og livlig kvinne.

Blanding av seksualitet, religion og overtro, og det hverdagslige i møte med det absurde, er noe Sorrentino er godt kjent med, og gir interessante perspektiv på også her. De sterkeste og vakreste bildene skapes likevel av fotballens og Maradonas betydning for Fabio, og for Napoli.

Lik Oscarvinnende «The Great Beauty» (2013), har filmen ikke noe tydelig mål i sikte. Den bygges opp av flere artige og snåle minner, før en tragedie inntreffer. Når filmen etter dette fokuserer på Fabios ønske om å bli filmskaper, kommer det faktisk brått på, selv om man vet at «The Hand of God» er selvbiografisk.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

Både de morsomme og vonde familieøyeblikkene har nok formet Sorrentino som menneske og filmskaper. For utenforstående er det ikke alt som virker like relevant, spennende eller godt sammensatt, og krever rett og slett en dose tålmodighet.