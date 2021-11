Her legges det ut bilder for å få karakter på eget utseende. Og anbefaling om plastiske operasjoner. Alt for å få en mann som vil ha noe mer enn bare sex.

«Hva kan jeg gjøre for ikke å se så stygg ut?» «Hjelp meg med å bli penere, vær så snill.»

De mener de er taperne på kjærlighetsmarkedet. Et nytt fellesskap av kvinner har vokst frem: «femcels».

«Hva kan jeg gjøre for ikke å se så objektivt stygg ut? Åpen for kirurgi!»

Spørsmålet postes sammen med et bilde av en ung kvinne som stirrer trist inn i sitt eget speilbildet. Under står det at hun er 18 år. Innlegget er ett av mange i et forum for kvinner på nettsamfunnet Reddit, skriver Aftenposten.