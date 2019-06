– Jeg følte meg aldri hjemme på skolen

I siste utgave av BTs kulturpodkast, Republikken, forteller Aurora åpenhjertig om hvordan det er å vokse opp og føle seg annerledes.

– HATER SMALLTALK: Aurora hater smalltalk – hun vil heller gå rett til kjernen når hun snakker med folk. Her er hun klar for innspilling av BTs kulturpodkast, Republikken.

Aurora Aksnes, bedre kjent bare som bare Aurora, er akkurat kommet hjem fra turné i Latin-Amerika. Hun har spilt for fans i Brasil, Argentina, Chile og Mexico. Og som vanlig når Aurora spiller i Latin-Amerika, har det til dels vært ville tilstander.

– Det er masse folk overalt. På flyplasser, ved hotellene vi bor og utenfor spillestedene. Hvorfor jeg har så dedikerte fans i Latin-Amerika, har jeg egentlig lurt på lenge. Helt siden vi ganske tidlig i karrieren min oppdaget at jeg hadde fått en fanside i Brasil med 100.000 følgere, sier Aurora.

Krigere og raringer

I den siste utgaven av BTs kulturpodkast, Republikken, snakker Aurora åpenhjertig om alt fra oppveksten på Os til turnélivet på et helt annet kontinent.

GJEST I REPUBLIKKEN: Aurora er gjest i siste utgave av BTs kulturpodkast, Republikken. Der snakker vi blant annet hennes nye plate «A Different Kind of Human (Step 2)», om hennes elleville fans i Latin-Amerika, om black metal og om hvordan er å vokse opp og føle seg annerledes.

Hun snakker om alt fra black metal-musikk til hennes voldsomme appetitt for fantasy-bøker. Og hun snakker om hvordan det er å føle seg annerledes - og samtidig være et forbilde for andre som føler seg annerledes.

Aurora har kalt fansen sin for «weirdos and warriors – raringer og krigere.

– Jeg vil anta at rundt 60 prosent av de som kommer på konsertene mine i Latin-Amerika er homofile eller lesbiske, og de har det ganske tøft mange av dem. Det blir en egen kampånd på konsertene mine – sammen knytter vi nevene. Det kan se ut som om jeg leder en rar sekt, sier hun.

Et annet menneske

Aurora, som straks fyller 23, gikk én dag på videregående skole høsten 2014. Men allerede da var hun blitt oppdaget av bergenske Made Management. Hun ble oppdaget da hun la ut en video på Facebook, og like før julaften i 2013 ble hun spurt om hun ville treffe dem for en prat.

PÅ HJEMMEBANE: Aurora turnerer verden rundt, men hun spiller også hjemme i Bergen. Her ser vi henne på USF Verftet i vår.

– Jeg tenkte ikke så mye på hva som var den store planen da. Jeg ville bare se om dette var folk jeg ville ha i livet mitt, sier hun.

Seks år senere er hennes tredje plate, «A Different Kind of Human (Step 2)», klar for utgivelse over hele verden. Det første steget – «Infections of A Different Kind (Step 1)» – kom i september i fjor. Om det er et tredje steg, er det foreløpig bare Aurora som vet.

– Dette er en ganske høylytt plate, en politisk plate. Noe av nøkkelen ligger i tittelen på albumet. Her kommer jeg med et forslag, og stiller samtidig et spørsmål. Om folk vil ta valget og være litt annerledes, sier Aurora.

Publisert 7. juni 2019 10:10 Oppdatert: 13. juni 2019 09:49