NRK har nådd milepæl: 25 prosent av innholdet er på nynorsk

Nesten 50 år etter at NRK fikk krav om 25 prosent nynorskinnhold, er målet nådd. Kringkastingssjefen er flau over at det tok så lang tid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

REKORD: NRKs fungerende språksjef Ingvild Bryn har jobbet med å nå kravet om 25 prosent nynorsk på NRKs flater. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix.

NTB

Helt siden 1970 har myndighetene stilt krav om at 25 prosent av innholdet skal være på nynorsk, men det er først nå at NRK har klart det.

I 2019 hadde rikskringkasteren nemlig en nynorskandel på 25,2 prosent.

– Jeg synes faktisk det er litt flaut at vi ikke har fått det til før, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Mest nynorskinnhold hadde NRK P1 i 2019, med 30,5 prosent. NRK.no har også økt nynorskandelen sin fra 16 til 18 prosent.

Begivenheten ble denne uken feiret med kake i NRKs lokaler, og på marsipanlokket sto det «25 %». Til stede rundt bordet var kringkastingssjefen, fungerende språksjef Ingvild Bryn og vikarierende kringkastingssjef fra 13. januar, Vibeke Fürst Haugen.

– Det har betydd mye at fungerende språksjef Ingvild Bryn og Språkstyret i NRK har vært så oppmuntrende og skapt selvtillit hos medarbeiderne, slik at mange er blitt tryggere på å bruke nynorsk, sier Eriksen.

I 2015 klarte NRK nynorskkravet på radio og TV, men 2019 er det første året NRK har klart målet samlet for alle plattformer.

Publisert: Publisert 11. januar 2020 18:26

Mest lest akkurat nå