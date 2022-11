Jeg savnet Trygdekontoret. Men podkastversjonen skuffer stort.

«Trygdekontoret» gikk som tv-program på NRK i ti år før det ble tatt av luften. Nå er det tilbake som podkast, men skuffer stort, ifølge BTs podkastanmelder.

Thomas Seltzer kan så utrolig mye bedre enn dette.

«Trygdekontoret»

Hvem: Thomas Seltzer, produsert av NRK.

Hva: Talkshow-podkast om smale temaer.

Hvor: NRK Radio-appen, noe senere i Apple Podcasts og andre steder.

Når: Første episode kom 10. oktober, åtte episoder planlagt før jul.

«Hva er likheten mellom en hemoroide og en podkast? Før eller siden får ethvert rasshøl sin egen.»

Thomas Seltzers beskrivelse av podkastverdenen i teaseren til den nye Trygdekontoret-podkasten treffer godt. Det er en jungel der ute, som de sier i Amerika. Kvaliteten på podkaster fra både store produsenter og små nisjestudioer er veldig varierende.

Derfor ble jeg så glad da nyheten kom om at Trygdekontoret – Turboneger-bassist Thomas Seltzers kult-talkshow som gikk på NRK fra 2009 til 2019 – skulle gjenoppstå som podkast.

For er det én som skjønner dette formatet, så er det Seltzer, tenkte jeg. Som han selv påpeker i teaseren, var jo Trygdekontoret «på en måte et litt sånn foregangsprosjekt for podkastkulturen», med sine smale temaer.