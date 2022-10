Rockelegenden Jerry Lee Lewis er død, 87 år gammel

Rockepionéren Jerry Lee Lewis er død, 87 år gammel. Dermed er den siste av legendene fra Sun Records-æraen på 1950-tallet gått bort.

Jerry Lee Lewis på scenen under konsert på Rockefeller i Oslo i 1989. Foto Bjørn-Owe Holmberg / NTB / NTB

NTB

Lewis døde fredag morgen i sitt hjem i Memphis, opplyser agenten hans. Nyheten ble også lagt ut på hjemmesiden hans.

– Han led mye de siste årene av sitt liv av ulike sykdommer og skader som, ifølge legene hans, burde ha felt ham for mange år siden, står det å lese der.

– Jeg kan ikke tro at broen min er borte, min verden vil aldri mer bli den samme, skriver søsteren Linda Gail Lewis på Facebook.

Jerry Lee Lewis på en konsert han holdt i New York i 2006. Fredag døde han, 87 år gammel.

Giftet seg ung

Jerry Lee Lewis ble født på en liten gård utenfor Ferriday i Louisiana i 1935. Faren laget hjemmebrent, men sluttet med det for å være et bedre forbilde for sønnen.

Foreldrene pantsatte huset for å kunne kjøpe et piano til den musikalske gutten, som visstnok ble kastet ut av kirken etter å ha spilt en gospellåt i boogie woogie-versjon.

Som 15-åring giftet han seg med «en eldre kvinne» som var 17 år gammel, og han begynte tidlig å spille på klubber i Nashville.

Etter hvert flyttet han til Memphis der han ble hyret som pianist av Sam Phillips, den legendariske eieren av plateselskapet Sun Records der også kjente artister som Johnny Cash, Carl Perkins, Little Richard og Elvis Presley vanket.

Jerry Lee Lewis * Født i Ferriday, Louisiana, 29. september 1935. * Begynte å spille piano som niåring. * Opptrådte først i klubber i Nashville, men flyttet til Memphis og fikk kontrakt med Sun Records i 1956. * Ga i 1957 ut «Whole Lotta Shakin' Goin' On,» som flere radiostasjoner i USA nektet å spille på grunn av det de hevdet var en provoserende tekst. * Karrieren fikk en knekk da britisk presse i 1958 avdekket at han hadde giftet seg med den 13 år gamle kusinen Myra Gale Brown. De to holdt sammen i tolv år og fikk to barn sammen. * I 1968 forsøkte Lewis å få ny fart på karrieren ved å satse på countrymusikk. * I 1968 var han blant de første til å bli innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame, sammen med Elvis Presley, Chuck Berry, James Brown og Ray Charles * I 1989 spilte Dennis Quaid rolle som Lewis i dokudramaet «Great Balls of Fire». * 28. oktober døde Lewis i sitt hjem utenfor Memphis, 87 år gammel.

Gjennombrudd

Det store gjennombruddet fikk Jerry Lee Lewis da han spilte «Great Balls of Fire» og «Whole Lotta Shakin' Goin' On» på TV-programmet The Steve Allen Show i 1957.

Året etter bar det på turné til Storbritannia, men da han ankom Heathrow-flyplassen utenfor London ville journalistene vite hvem den lille jenten som reiste sammen med ham var. Konen mi, lød svaret fra 22-åringen.

I all stillhet hadde han giftet seg med den 13 år gamle kusinen sin, og det uten først å skille seg fra sin første kone. Fordømmelsen i britisk presse var massiv, og turneen ble avlyst etter bare tre konserter.

Skandaler

Ekteskapet med kusinen var det andre i rekken av syv for Lee Lewis, som også var omgitt av en rekke andre skandaler opp gjennom årene.

En av dem var da han krasjet i porten til sin gamle venn Elvis Presley i Memphis i 1977, med en revolver liggende på bilens dashbord.

Da vaktene pågrep ham spøkte han med at han hadde tenkt å skyte Elvis, knuste en flaske champagne på frontruten og ble tauet inn av politiet.

Pioner

I 1986 ble Jerry Lee Lewis en av de første til å bli innlemmet i rockens æresgalleri, sammen med blant andre allerede nevnte Elvis, Buddy Holly, James Brown og Ray Charles.

Nylig skulle han også innlemmes i countrymusikkens æresgalleri, men måtte stå over på grunn av sviktende helse. Artistkollegaene Hank Williams Jr. og Kris Kristofferson møtte opp på vegne av ham og mottok hederen på vegne av veteranen.