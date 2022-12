Bergens fremste musikkutdanning spiller inn plater fra et bøttekott

Mens studenter og ansatte venter på eget bygg til Griegakademiet, spiller de fortsatt inn plater på et kott.

Tekniker Davide Bertolini og produsent Thomas T. Dahl gjør seg klare for innspilling fra et bøttekott.

På et omtrent åtte kvadratmeter stort kott i Griegakademiet sitter tekniker Davide Bertolini og produsent Thomas T. Dahl.

– Dette er «mission control», sier Dahl om det provisoriske kontrollrommet.

Mellom utslagsvask og stablede bord er det satt opp monitorer og innspillingsutstyr. Grønnfargen på veggene var kanskje på moten for noen tiår siden, mens lydutstyret til gjengjeld er topp moderne.

– På utstyr er dette ti av ti. Men rommet, det er ikke på skalaen engang, sier han og ler godt.

De kunne selvsagt flyttet rotet ut, men det er ikke plass til å sette det noe sted, forteller teknikeren.

– Et godt rom hadde vært minst 40 kvadratmeter, med skikkelig akustikk og laget for musikk. At vi ikke har et godt studio, er som om det skulle mangle laboratorium på kjemistudiet.

Fra kottet går det kabler inn til Gunnar Sævigs sal. Her har Eivind Austad løftet flygellokket, trommeslager Håkon Mjåset Johansen hengt på plass cymbalene og Magne Thormodsæter pakket ut kontrabassen.

– Vi ruller her, så det er bare å kjøre på, instruerer Dahl til bandet fra kontrollrommet.

Eivind Austad spiller piano i trioen og er også ansatt ved Griegakademiet.

Dekan: Spaden i jorden tidligst i slutten av 2024

Å spille inn plater fra bøttekottet må de kanskje gjøre i årevis fremover. For selv om UiB etter budsjettforliket fikk lov til å fortsette planleggingen av et splitter nytt Griegakademi-bygg, er det en god stund til de eventuelt kan flytte inn.

– Tidsplanen er byggestart innen utgangen av 2024. Så skal bygget være innflyttingsklart i løpet av 2026, sier dekan for fakultet for kunst, musikk og design ved UIB.

Bygget skal etter planen koste like over én milliard kroner. De midlene er ikke vedtatt ennå.

Dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design, Frode Thorsen.

Siden slutten av 80-tallet har studenter og ansatte ved Griegakademiet holdt til på Nygård skole, rett ved siden av Grieghallen.

Bygget er ikke tilpasset en moderne musikkutdanning, og i undersøkelser har det kommet frem at forholdene kan være direkte helseskadelige for studenter og ansatte.

Behovet for et nytt bygg har vært på agendaen i over 20 år. De planene fikk seg et skudd for baugen tidligere i høst, da kunnskapsminister Ola Borten Moe gjorde det klart at de økonomiske fremtidsutsiktene var så dårlige at det var lite sannsynlig at bygget ville realiseres.

Prosjektet ble derfor strøket fra departementets liste.

– Det var en helt uvirkelig situasjon å komme i, og det sendte sjokkbølger gjennom alle sarte sjeler på fakultetet. Støtten vi fikk fra hele vårt omland var veldig god, sier Thorsen.

Griegakademiet flyttet til Nygård skole i 1987. Nå håper de å kunne flytte inn i nytt bygg tidligst i 2026.

– Vi må ha et gjennombrudd

Etter store protester fra fagmiljø og studenter, ble likevel prosjektering av bygget inkludert i statsbudsjettet etter forhandlinger med SV.

Thorsen forteller at ledelsen ved UiB har forsikret dem om at forholdene i de nåværende lokalene skal forbedres mens de venter.

– Det skal gjøres en del nødvendig oppussing, og det har blitt gjort en del allerede. Heis var på plass for tre år siden, og det er blitt bygget en del ekstra studioer etter at kommunen flyttet ut i 2019.

Gunnar Sævigs sal blir brukt til konserter, øvelser og innspilling. Veggene er ikke lydtette, og hver dag høres bjellene fra Grieghallen.

Frykter du at lokalene dere må fortsette å bruke fører til at rekrutteringen svekkes?

– Det er absolutt en trussel, men samtidig tror jeg grunnen til at akademiet har overlevd er det sterke fagmiljøet og det høye nivået på studietilbudet. Men vi kan ikke overleve på det i det uendelige. Vi må ha et gjennombrudd.

– Vi er ikke fornøyd med situasjonen i det hele tatt. For oss er det pragmatiske løsninger som gjelder frem til vi flytter.

Kontrabassist Magne Thormodsæter sier veggene i bygget er så lite lydisolert at de må gjøre opptak på nytt på grunn av støy fra utsiden.

– Gull av gråstein

– Det lekker noe voldsomt her, sier musiker Magne Thormodsæter etter at opptaket er ferdig.

Kortsiden av konsertsalen peker rett mot bjellene i Grieghallen, og de ringer hver eneste dag.

– Tidligere måtte vi ta et nytt opptak fordi bjellene plutselig skrudde seg på. Og så må vi avtale med perkusjonistene på huset her, slik at vi ikke forstyrrer hverandre.

Produsent Thomas T. Dahl sier det lages gull av gråstein på akademiet hver eneste dag. – Det er på grunn av folkene.

Både Thormodsæter, Bertolini, Dahl og Austad er ansatt ved akademiet. De er klare på at hvis det ikke hadde vært for det gode arbeidsmiljøet og kompetansen, hadde ikke huset fungert i det hele tatt.

– Det er det vi støtter oss på i det daglige. Vi får til gull av gråstein her hver eneste dag, men det betyr jo ikke at det er gode forhold. Det er på grunn av folkene her, sier Dahl.