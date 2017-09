Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen!

FILM: Den perfekte filmopplevelsen under sykkel-VM

Hva: Bike-in kino

Hvor: Verftet

Når: Torsdag 20.00

Hvorfor: Med både sykkel-VM og Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) i byen i løpet av et par uker i september, er komboen sykkel og kino selvsagt. Torsdag kveld kan du ta på kondomdressen, sette føttene i klikkpedalene og være både sporty og kulturell på samme tid. På storskjermen blir sportsfilmen «Icarus» vist. Filmen handler om et annet problem som har hjemsøkt sykkelsporten – nemlig doping.

Konseptet for filmen er at skuespiller Brian Fogel skal finne ut hvor enkelt det er å slippe unna med å dope seg. Men uforutsette ting skjer, og med et uhell fanger filmen hvordan en av de største dopingskandalene i nyere tid kom frem i lyset. Filmen er satt sammen av ingrediensene doping, Russland og sykkelsport – en rimelig sikker vinneroppskrift for alle som liker dramatikk, sport og film. Dessverre har ikke værgudene gjort arrangørene noen tjenester, så sykkelen må parkeres utenfor. Det blir sykkelparkering til alle.

Ingvild Nave

MUSIKK: Gå på konsert i storstuen

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva: Konserter i byen i forbindelse med sykkel-VM

Hvor: Torgallmenningen

Når: Fredag og lørdag

Hvorfor: Sykkel-VM fikk mye kjeft før mesterskapet startet, blant annet på grunn av kulturprogrammet. Det ble mer enn antydet at de egentlig ikke hadde noen plan for dette, og enkelte fryktet at Bergen kom til å gå glipp av en gyllen mulighet til å vise frem byens kulturliv.

Men nå er VM her. Og selv om ikke byens aller største internasjonale stjerner, artister som Kygo og Aurora, dukker opp, har de stablet på beina et solid antall bergensmusikere.

Fredag og lørdag inntas Torgallmenningen av alt fra Møhlenpris’ Razika til Loddefjords Dårlig Vane. Fra nykommerne i 9 Grader Nord til veteranene i Real Ones. Et av Bergens mest hyllede rockeband for tiden, Hjerteslag, kommer også.

Så selv for den mest innbitte motstander kan det være mesterskapet fører noe godt med seg.

Kjetil K. Ullebø

BOK: Forfattere snakker sport (!)

Tor Høvik

Hva: Forfatterfest under sykkel-VM

Hvor: Boksalongen, Litteraturhuset

Når: Fredag 20.00

Hvorfor: Det kan (faktisk) bli litt mye sport innimellom. I alle fall for noen av oss. Flaks for oss at vi bor i kulturbyen Bergen, da, og kan kombinere sport og kultur hver dag under sykkel-VM.

Til helgen inviterer Litteraturhuset til forfatterfest i anledning sykkel-VM med forfatterne Hildegunn Dale, Kristian Hæggernes, Eivind Riise Hauge og Jostein Wang. Mens Hæggernes skriver om ikke å kunne sykle, skriver Wang dikt om sykling. Hauge skriver om sjakk, og Dale skriver om seiling.

Forfattere som skriver om sport, der altså. En god kombinasjon for den som ikke nødvendigvis lever for sykkelsporten (eller seiling, eller sjakk), men gjerne vil skryte av å ha fått med seg i alle fall noe av det i ettertid.

Guro H. Bergesen

KLUBB: Reis til Berlin på Klubb Kok

EIRIK BREKKE

Hva: Klubbkonseptet Berlin Nights

Hvor: Klubb Kok

Når: Lørdag fra 20.00

Hvorfor: Hvis du er lei sykkel-VMs okkupasjon av Bergens gater, kan du alltids ta turen til Berlin. Eller i hvert fall til premieren på det nye klubbkonseptet «Berlin Nights» på Klubb Kok. Utestedet i Christian Michelsens gate er i løpet av de siste årene blitt et mekka for alle som liker hiphop, r & b og beslektede sjangre. Men nå utvider de den musikalske paletten litt.

– Fra begynnelsen var jo drømmen vår å spille ulike typer klubbmusikk, og ikke bare hiphop, sa Vågard Unstad på Klubb Kok til BT, da vi for en tid tilbake omtalte konseptet.

Blant DJ-ene som dukker opp på første utgaven av «Berlin Nights», er den tyske duoen Smash TV. De sies å være preget av en «Hugh Hefner møter Darth Vader»-holdning når de spiller sine DJ-set rundt om i verden.

Det høres jo mildt sagt interessant ut. Og pittelitt skummelt.

Kjetil K. Ullebø

LOPPEMARKED: Gå på skattejakt etter gammelt nytt

Kristine Lindebø

Hva: Loppemarked

Hvor: Slettebakken skole og Bergen kaffebrenneri

Når: Lørdag 10.00–15.00 og søndag fra 12.00

Hvorfor: Etter en litt stille sommer bugner byen igjen av lopper. Brukte klær, sko, bøker og nips er ryddet ned fra loft og kjeller, for å bli solgt videre for en (forhåpentlig) billig penge. Denne helgen kan du blant annet gjøre et kupp på Landåspikenes loppemarked på Slettebakken skole eller ta turen til Bergen kaffebrenneri (BKB) på Møhlenpris.

BKB-markedet er et såkalt «car boot sale». Der kan alle som vil ta med bilen og selge varer fra bagasjerommet. Alle selgere får en plass til bilen. Det er førstemann til møllen, så planlegg godt dersom du har noe å selge. Forhåpentlig kommer alle seg frem midt i trafikkforvirringen under sykkel-VM. På Slettebakken skole blir det blant annet solgt en god del second hand-klær for dem som trenger noen nytt i garderobeskapet.

Ingvild Nave