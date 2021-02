Kamelens advokat tror «fuck politi»-saken kan ende i Høyesterett

Om det å hoppe ut i publikum – å «stagedive» – er en del av Kamelens kunstneriske uttrykk eller ikke, kan bli et spørsmål i retten.

Da Kamelen opptrådte under festivalen G-Fest på Bergenhus i 2018, hoppet han ut i publikum – han «stagedivet». Kamelens advokat mener det å stagedive er en del av sceneshowet hans. Foto: Gonzales Photo / Jarle H. Moe

Advokat Jørgen Riple sendte nylig anken over dommen Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, fikk i Kristiansand tingrett i fjor høst.

Rapperen ble blant annet dømt for å ha sagt «fuck politi» under en konsert i Kristiansand i desember 2018.

I dommen ble det lagt vekt på at «fuck politi»-ytringen han dømmes for, ikke ble sagt mens Kamelen sto på scenen.

«Tiltalte utsagn/ytring kom imidlertid ikke fra scenen i forbindelse med en sang eller fremføring av tekst. Tiltalte hadde bedt om pause og han var på vei mot baren (...)», står det i dommen.

Fakta Saken i Kristiansand 8. desember 2018 ble Kamelen pågrepet under en konsert i Kristiansand.

Pågripelsen fant sted etter at han ifølge politiet ropte «fuck the police» mot to politibetjenter under konserten.

Politimesteren i Agder mener Kamelen har brutt straffeloven § 156 annet ledd, som innebærer forulempelse av offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten.

Kamelen mener at han ropte «fuck politi», men at det var en del av showet hans, ikke rettet mot de to politibetjentene.

Han og advokat Jørgen Riple argumenterte for at det er del av hans kunstneriske uttrykk, ikke direkte trusler mot politiet.

Under rettssaken i september i fjor ble han han dømt på dette punktet, i tillegg til to andre punkter. Det er punktet som omhandler uttalelsen «fuck politi» de nå har anket.

Han ble dømt til å betale en bot på 8000 kroner. Les mer

– Dommen skaper et kunstig skille mellom hva som er en del av Kamelens musikalske virke, og hva som ikke er det, mener advokat Jørgen Riple.

– En vanlig del av konsertene hans

I anken legges det vekt på at ytringen skal ha kommet i forbindelse med at han «stagedivet», altså hoppet ut i publikum. Han ble så båret mot baren av publikum – noe som kalles å «crowdsurfe».

– I dommen står det at han hadde bedt om en pause da ytringen «fuck politi» kom, men det stemmer jo ikke. Det å «stagedive» – å hoppe ut og bli båret fremover av publikum, er en vanlig del av konsertene hans, sier Riple.

I september i fjor ble Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, dømt i Kristiansand tingrett – blant annet for å si «fuck politiet». Nylig sendte advokat Jørge Riple anken. Foto: Jannica Luoto

I september ble han altså dømt etter loven som skal hindre at folk «ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten (...)», som det heter i § 156 annet ledd.

Offentlige tjenestemenn har et særlig vern som skal sikre at de kan gjøre jobben sin.

BT har vært i kontakt med Agder politidistrikt som er påtalemyndighet i saken og bedt dem om en kommentar til anken.

– Påtalemyndigheten viser til tingrettens fellende dom, som gir en grundig og dekkende beskrivelse av forholdet og faktum i saken, og som tiltres i sin helhet. Utover dette ønsker ikke påtalemyndigheten å kommentere saken, skriver politiadvokat Jørgen Henriksen i en e-post.

Tror saken blir behandlet

Grunnen til at det er viktig om Kamelen hadde tatt en pause fra konserten eller ikke da han sa «fuck politi», er at også kunstneriske ytringer har et særlig vern. Spørsmålet er om ytringen skal ses som en del av Kamelens kunstneriske uttrykk, eller om den skal ses som en forulemping av de to politibetjentene i salen.

«Den kunstneriske ytringsfriheten omfatter de uttalelser som faller under utøvelse av virket. Eksempelvis vil man se en revyskuespillers opptreden på scenen, som den kunstneriske virksomheten. Det samme gjelder om skuespilleren tar seg bort fra scenen, og fortsetter opptredenen sin på annen plass i lokalet», skriver advokat Jørge Riple i anken.

Han tror saken vil bli behandlet på nytt.

– Jeg tror anken kommer gjennom. Og jeg tror denne saken kan ende opp i Høyesterett, sier Riple.

– Kan være prinsipielt interessant

Ragna Aarli er professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun sitter også i ytringsfrihetskommisjonen som regjeringen opprettet i fjor.

Hun mener at dersom ytringen «fuck politi» falt i forbindelse med at Kamelen «stagedivet», ikke under en pause, så kan saken være prinsipielt interessant.

– Da handler dette om kunstnerisk ytringsfrihet. Det er lite relevant rettspraksis om rammene for musikalske ytringer, så da får saken en prinsipiell karakter, sier hun.

Aarli mener derimot at hvis ytringen falt under en pause, så er den langt mindre komplisert.

– Hvis det er riktig at Kamelen hadde bedt om en pause, anser jeg lovanvendelsen i saken som uproblematisk. Da handler det ikke om den kunstneriske ytringsfriheten, men om helt alminnelig ytringsfrihet, sier hun.