Slik reagerer kulturlivet på nye smittekrav: – Vi stenger ned.

Ole Bull Huset stenges helt ned. Dagfinn Lyngbøs show avlyser de neste tre ukene. Det blir knapt en konsert i byen.

Calle Hellevang Larsen må utsette premieren på «Julegøy». Foto: Ørjan Deisz

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kulturlivet i Bergen stenges i praksis ned fra i natt.

Det er kun lov til å ha 20 personer til stede på arrangement med faste sitteplasser. Det er forbudt med stående publikummere.

– Vi stenger ned hele Ole Bull Huset, inkludert baren og restauranten. Det betyr at «Julegøy»-premieren utsettes til det åpnes opp igjen, forhåpentlig om 16 dager, sier Ole Bull-sjefen Sølvi Rolland.

Elina Krantz avlyser alle forestillingen med Dagfinn Lyngbø på Forum Scene fra i kveld og frem til Bergen åpner igjen.

– Det er ingen vits å spille for 20 i en sal som tar 970 mennesker, sier hun.

Elina Krantz avlyser alle forestillingen med Dagfinn Lyngbø. Foto: Vegar Valde

– Å spille for 20 er meningsløst

Bergen Live har planlagt fire konserter de neste to ukene, blant annet med Sondre Lerche. Denne blir mest sannsynlig blir avlyst.

– Jeg hadde håpet at Bergen stengte helt ned. Det hadde gjort det enklere for oss alle. Å spille for 20 er meningsløst. Hva er poenget? Det er et stort apparat involvert. Ingen kan tjene penger på dette, sier Frank Nes.

Han tar et forbehold om at han først må snakke med artistene om hva de ønsker å gjøre.

Sondre Lerche skal etter planen spille to konserter i Håkonshallen i Bergen lørdag 14. november. Foto: Alice Bratshaug

Grieghallen stenger ned det meste. Bjørn Eidsvåg og operaen «Macbeth» i helgen er blant det som avlyses. Men de to konsertene med Nordstoga i kveld blir gjennomført.

– Det får store konsekvenser for Grieghallen. Når du kan bruke én prosent av kapasiteten, kan vi ikke holde åpent, sier administrerende direktør Olav Munch.

Full stans

Det Vestnorske Teateret spiller i kveld, men stenger ned huset fra lørdag av, i minst 16 dager. «Vestland, Vestland» og «Tordivelen flyr i skumringen» er blant stykkene som rammes.

– Bergen kommune kommer med så tydelige signaler, at vi føler vi må følge opp, sier teatersjef Solrun Toft Iversen.

Madam Felle på Bryggen stenger ned hele virksomheten fra i dag av, i minst 16 dager. Det betyr at elleve konserter avlyses.

– Det er ingen vits å holde åpent slik situasjonen er, sier daglig leder Ola Hatlestad.

DNS spiller sine siste forestillinger i kveld

Teatersjef ved Den Nationale Scene, Stefan Larsson, har besluttet å stenge ned fra og med lørdag.

– Vi kan ikke spille forestillinger for 20 personer, vi stenger ned fra lørdag, sier Larsson.

Nå gjenstår tre forestillinger før teateret stenger dørene i to uker.

– Jeg synes dette er dramatisk for oss, men først og fremst er dette dramatisk for Bergen. Det er ikke så mye å si om dette annet enn at vi helst vil spille. Dette er en kritisk tid, og det må vi bare akseptere, sier han.

Han sier det blir et økonomisk kjempetap for teateret.

Det har vært svært få smittetilfeller knyttet til kulturarrangment, og DNS har ikke hatt noen tilfeller, ifølge Larsson. Samtidig vil de bidra til at folk holder seg hjemme.

– Vi har vært best i klassen og veldig dyktige på smittevern, men det er et større bilde her. Det skaper en større sjanse for kontakt om vi skal holde åpent og publikum skal reise til oss, sier han.

– Ikke logisk å åpne opp for arrangement

Kulturbyråd Kathrine Nødtvedt (MDG) sier hun er klar over at tiltakene er spesielt inngripende for kulturlivet i Bergen, men sier det blir feil å åpne opp for arrangement når både byråd og regjering ber folk om å holde seg hjemme.

– Når vi sier til publikum at de må holde seg hjemme, så er det ikke logisk å samtidig åpne for store forsamlinger. Vi innfører strenge restriksjoner på andre felt også, som treningssentre, museer og idrettshaller, sier hun.

Hun presiserer at byrådet ikke tar lett på å innføre tiltak som rammer kulturlivet ekstra hardt, men mener det er nødvendig.

– Dette er annerledes enn situasjonen vi har hatt før. Tidligere handlet det om å åpne samfunnet så mye som mulig, nå handler det om å stoppe smittespredningen mer umiddelbart, sier hun.



Avlyser den store kinodagen

Bergen Kino vil fortsatt holde åpent, til tross for at de kun har lov til å huse 20 gjester i hver sal. De vil innføre begrensningen allerede fredag ettermiddag.

– I utgangspunktet planlegger vi å holde åpent. Statsministeren har vært tydelig på at folk skal holde seg hjemme, men vi har bestemt at vi skal følge nasjonale og lokale påbud og anbefalinger, sier kinosjef ved Bergen Kino, Jeanette Heggland.

Hun mener det er folk som kan ha behov for å komme seg ut, nå som kulturlivet i byen blir sterkt begrenset.

– Da kan vi gi et positivt tilbud til de som bor nært oss, sier hun.

Bergen Kino vil fortsatt holde åpent, til tross for at de kun har lov til å huse 20 gjester i hver sal, forteller kinosjef Jeanette Heggdal. Foto: Rune Sævig

På lørdag hadde Bergen Kino planlagt å gjennomføre sin årlige kinodag. Denne blir utsatt, forteller Heggland.

– Vi holder åpent i morgen, men kommer ikke til å ha noen arrangement slik det normalt hadde vært på kinodagen.

Hvor mye kinoen vil tape på de neste to ukene tør ikke kinosjefen å si, men sier de stoler på at regjeringen kommer med nødvendige tiltakspakker for å kompensere for tapet.

– For oss handler det om å ivareta helsen til våre ansatte og gjester, så får vi regne med at regjeringen kommer med tiltak.

Kan få beholde koronastøtte

Kulturdepartementet har satt av 500 millioner kroner for at arrangement skal kunne gjennomfører til tross for restriksjoner.

Blant annet «Julegøy» og Dagfinn Lyngø har søkt om penger fra denne ordningen. Nå blir disse avlyst og utsatt for en periode.

Kulturrådet opplyser til BT at de avventer nærmere beskjed fra Kulturdepartementet på om det blir noen endringer i stimuleringsordningen etter de nye restriksjonene.

– Forskriften regulerer allerede hva som skjer dersom et planlagt arrangement rammes av smittevernbegrensninger, sier seniorrådgiver Thomas Hansen og viser til følgende ordlyd:

«Tilskudd kreves likevel ikke tilbakebetalt når avlysningen skyldes pålegg fra offentlige myndigheter som følge av covid-19, så langt tilskuddet brukes til å dekke arrangørens uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med det avlyste arrangementet».

Stenger museum

Alle museer i Bergen blir stengt. Det betyr at Kode stenger ned all virksomhet i sentrum samt på Troldhaugen til og med 23. november. Alle som har kjøpt billetter, får disse refundert.

– Vi skulle også åpnet en festival i forbindelse med Nina Griegs 175-årsjubileum på Troldhaugen 21. november. Den blir avlyst. Vi satser på lage en enda større markering neste år, sier markedsdirektør Haakon Thuestad.