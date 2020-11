Laila flyktet fra krigen i Syria. Nå starter hun arabisk bokhandel i Bergen.

– De siste årene har livet vært litt på vent. Nå kan vi ikke få startet bokhandelen fort nok, sier Laila Abu Qatma.

Laila Abu Qatma kom til Bergen for seks år siden. Nå starter hun Bergens første arabiske bokhandel. Foto: Ørjan Deisz

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

I et butikklokale i Håkonsgaten setter Laila Abu Qatma på plass bøker. Om ikke lenge åpner hun Vinduer Arabisk Bokhandel sammen med familien. Det blir Bergens første bokhandel for arabiske bøker.

– Så vidt jeg vet er det Norges første arabiske bokhandel også, det er i hvert fall den første fysiske butikken som bare selger arabiske bøker, sier Laila Abu Qatma.

Les også Mørk og egenartet leseopplevelse fra mesterlige Jon Fosse

Qatma skal drive butikken sammen med familien, og de vil hovedsakelig selge barnebøker.

– Bøker som kan brukes i morsmålsopplæring, som kan hjelpe barn med å lære seg alfabetet, er noe vi kommer til å satse på. I tillegg til romaner for barn og unge, sier hun.

Flyktet fra Syria

Qatma sier at det er mange som låner arabiske bøker på biblioteket. Men hvis man vil kjøpe bøker på arabisk, så er det mye som ikke er så er lett å få tak i her i Bergen.

– Det er viktig for barn å lære seg morsmålet sitt. Det gjør at de også blir bedre i norsk, sier hun.

Qatma er palestiner, men er oppvokst i flyktningleiren Alyarmouk i Damaskus i Syria. Da hun og mannen Reyad Mansour valgte å flykte for seks år siden, bodde familien i den stadig mer krigsherjede byen Aleppo.

– Vi reiste først til Damaskus, der det var litt roligere, men vi innså at vi måtte ut av landet. Så vi dro til Tripoli i Libanon, sier Qatma.

Familien fra Syria bodde først hos familie i Syria, før de reiste til Norge. Fra venstre: Diaa Abu Qatma, Laila Abu Qatma, Selin Mansour, Reyad Mansour, Ibraheem Mansour og Yoousef Mansour. Foto: Ørjan Deisz

I Libanon bodde Qatma og de tre barna hos bestemoren.

– Vi skjønte at vi måtte reise et sted der det var fred, der barna våre kunne ha en fremtid. Min mann reiste i forveien til Norge, og vi kom etter, sier Qatma.

Yngstedatteren var bare ett og et halvt år da de flyktet.

– Vi prøvde å skåne barna fra krigen. Det er så uforståelig det som har skjedd, både for oss og barna, sier Qatma.

To tøffe år

I Syria jobbet Qatma som engelsklærer, hun var også involvert i ulike prosjekter i regi av FN. Mannen jobbet som sosialarbeider.

Familiens første stopp i Norge var Dale i Vaksdal kommune.

– Det er et veldig spesielt sted, men vi fikk mange venner der. Da vi skulle flytte, var det til protester fra barna, sier Qatma, som nå bor i Arna.

Laila Abu Qatma og broren Diaa gleder seg å starte bokhandel i Håkonsgaten. Foto: Ørjan Deisz

De første årene i Norge var imidlertid tøffe for familien. Et familiemedlem ble alvorlig syk og livet stoppet litt opp. Situasjonen gjorde at det ble vanskelig for foreldrene å finne jobb.

– De siste årene har livet vært litt på vent. Nå kan vi ikke få starte bokhandelen fort nok, sier Qatma.

Les også Et rasende oppgjør med Oslo fikk ham til å skrive bok om et av livets store mysterier: bergenseren

At de kom over lokalet i Håkonsgaten, like bak Konsertpaleet, var egentlig tilfeldig.

– Utrolig stas

– Vi hadde vært på kino, og så det ledige lokalet. Vi ringte til huseieren med én gang. Og ikke lenge etter hadde vi inngått en avtale, sier Qatma.

Hun håper at bokhandelen kan bli et møtested for folk med ulik bakgrunn.

– Vi ønsker å ha arrangementer slik at folk kan bli kjent med hverandre. Vi vil for eksempel invitere norske elever som skal studere arabisk hit. Da jeg bodde på Dale, ble jeg kjent med mange i den internasjonale kvinnegruppen. Jeg håper jeg kan bli det her også, sier hun.

Laila Abu Qatma gleder seg til å starte den nye bokhandelen. Foto: Ørjan Deisz

Katrine Nødtvedt (MDG) er kulturbyråd i Bergen og har ansvar for «mangfold». Hun er veldig glad for planene til Laila Abu Qatma og familien.

– Det er utrolig stas at Norges første arabiske bokhandel åpnes i Bergen! Byen vår blir stadig mer mangfoldig, og jeg er glad for at dette i større grad kan speiles i bybildet, sier hun.

– Bergen skal være en trygg havn for mennesker på flukt, og det er fint å se at byen vår kan gi mulighet for en ny start, fortsetter Nødtvedt.