Fikk du med deg disse sakene?

Noter som blåser vekk og å måtte søke ly under tak tar ikke øve-gleden fra ungdommen.

Kreative uteløsninger for øving er eneste alternativ for barn og unge som deltar på kulturaktiviteter.

– Ting som «fuck politi» og «snut e’ ut» er noe jeg sier fra scenen for å få opp stemningen. Det er en del av showet, og det er ikke rettet mot enkeltmennesker, sa Kamelen til BT før rettssaken i Kristiansand i fjor høst.

Bergensrapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent under artistnavnet Kamelen, ble i 2020 dømt for blant annet å ha sagt «fuck the police» under en konsert i Kristiansand.

Under en konsert på utestedet Kick i Kristiansand ble artisten Kamelen ført ut av politiet etter å ha ropt «fuck politi». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg merker jo at det å ikke kunne møte mennesker, er veldig vanskelig. Isolasjon er tøft, så det føles som en straff, sier Øye.

Erlend Øye fikk ikke støtte til norgesturneen med suksessduoen «Kings of Convinience», men dro likevel hjem fra Mexico for å holde konserter. Nå sitter han fast på karantene-hotell.

Arvingen etter Harald Sæverud vil selge siste del av Siljustøl

Huset, som sto ferdig i 1938, ble tegnet av datidens yngste arkitekt i Bergen, Ludolf Eide Parr. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

Store deler av det historiske komponisthjemmet til Harald Sæverud, Siljustøl, ble gitt i gave fra Sæverud-familien til kommunen i 1993.

Men to av seksjonene i den enorme villaen er fortsatt privat eid av ekteparet Sæverud. Nå ønsker de å selge disse delene til Bergen kommune for minimum 16 millioner kroner.

«Sveinung Sæverud har blitt sittende ’med en større del av regningen’ for nettopp det å kjempe for Siljustøl», skriver advokaten hans i et brev til kommunen.