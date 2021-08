«Reminiscence» er pompøs, men slapp sci-fi

Det er synd «Westworld»-skaperen ikke er like god på historiefortelling som til å komme på kul teknologi.

Nick Bannister driver sammen med tidligere medsoldat Watts (Thandie Newton, «Westworld») en forretning hvor folk legges i en tank som gjør at de får dykke inn i minnene sine.

Fakta «Reminiscence» Sci-fi/romantikk

Manus og regi: Lisa Joy

Skuespillere: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton, Natalie Martinez, Angela Sarafyan.

Premiere 20. august. Aldersgrense 12 år. Les mer

Som en av skaperne bak serien «Westworld» er manusforfatter og regissør Lisa Joy åpenbart fascinert av tid, minner og teknologi. Det spiller også en viktig rolle i «Reminiscence», men Joy lykkes ikke på langt nær like godt med å skape en engasjerende sci-fi-historie på egen hånd, som sammen med ektemann Jonathan Nolan.

Nick Bannister (Hugh Jackman) driver sammen med tidligere medsoldat Watts (Thandie Newton, «Westworld») en forretning hvor folk legges i en tank som gjør at de får dykke inn i minnene sine. Her kan de gjenoppleve lykkelige øyeblikk, eller teknologien kan brukes som avhørsmetode, noe Nick og kollegaen ofte bistår med.

For Nick Bannister (Hugh Jackman) er det kjærlighet med første blikk da han treffer Mae (Rebecca Ferguson).

Mae (Rebecca Ferguson, «Mission: Impossible – Rogue Nation») kommer til dem fordi hun ikke finner igjen nøklene sine. For Nick er det kjærlighet ved første blikk, og de innleder et forhold, inntil Mae en dag forsvinner sporløst. Nick blir besatt med å finne henne igjen, og få svar på hvem hun virkelig var.

«Reminiscence» utspiller seg i en fremtid hvor store deler av Miami er lagt under vann, og resten av byen befinner seg like over overflaten. Man behøver ikke mye fantasi for å forestille seg at filmen utspiller seg i samme univers som «Westworld», for både verdenen og teknologien er fascinerende og skremmende på samme tid. Mye av det ser også lekkert ut, og hvordan vann på ulikt vis går igjen er virkelig elegant.

Mysteriet er tydelig inspirert av film noir.

Denne interessante fremtidsverdenen, et tydelig film noir-inspirert mysterium, som i tillegg er stemningssatt av komponist Ramin Djawadis («Game of Thrones», «Westworld»), legger til rette for at dette kan bli en kul opplevelse – inntil Joy sløser bort alt potensialet.

Fra start settes det meste opp, og overforklares, av Nicks ofte pompøse voiceover. Til tross for hvor tungt filmen lener seg på denne voiceoveren, slipper vi heller ikke unna overdrevent forklarende dialog.

Teknologien i «Reminiscence» er fascinerende og skremmende på samme tid.

Ting forklares hele tiden kun for oss seere, og ikke slik menneskene som faktisk lever i denne virkeligheten ville snakket sammen. Kommentarer om hvor lang tid det har gått siden Nick og Mae møttes, om hvor lenge det er siden hun forsvant, om Nicks og Watts historie, eller hvor lang tid noen har ligget i minnetanken, er bare noen eksempler.

Joy klarer heller ikke å selge inn den tydelig film noir-inspirerte romansen godt nok til at den bærer spenningen gjennom det ganske så rotete midtpartiet. Det er kanskje i hovedsak den svenske aksenten som gjør at Ferguson minner om Ingrid Bergman, men hun passer absolutt i rollen som mystisk femme fatale. Mysteriet som utvikler seg er derimot ikke like overbevisende, og Nicks jakt engasjerer ikke nok.

«Reminiscence» utspiller seg i en fremtid hvor store deler av Miami er lagt under vann.

For etter hvert som nye skurkete typer introduseres, og Jackmans Nick surrer seg inn i en konspirasjon hvor sammenhengene er svake og klisjeene mange, spes det på med stadig flere pompøse replikker. En nesten parodisk actionsekvens på et tak, hvor det henger klesvask til tørk, som mannen Nick kan gjemme seg bak, ender i at Jackman brøler og knurrer slik at jeg ikke kan la være å tenke på Wolverine.

Hadde jeg ikke mistet interessen før, gjorde jeg det i alle fall der.